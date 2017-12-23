تصادف مرگبار خودروی سواری با عابر پیاده در کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم باقری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اعلام تصادف جرحی خودرو با عابر پیاده در محور روستای قله بالا کاشمر به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ باعث شد تا بلافاصله تیم هایی از کلانتری ۱۲ قائم و پلیس راه کاشمر به همراه نیروهای امدادی به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی صحنه تصادف مشخص شد یک دستگاه سواری دوو با یک عابر پیاده به شدت برخورد کرده و عابر پیاده که زنی ۴۱ ساله بوده است مصدوم و اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان حضرت ابوالفضل(ع) کاشمر اعزام شده است.

فرمانده انتظامی کاشمر ادامه داد: مصدوم پس از انجام خدمات درمانی اولیه، جهت ادامه درمان به مشهد اعزام شد که متأسفانه در حین اعزام، به علت شدت صدمات وارده جان خود را از دست می دهد.

وی تصریح کرد: بنا بر اعلام کارشناس تصادفات پلیس راه کاشمر، علت وقوع این تصادف دلخراش، عدم توجه کافی به جلو از سوی راننده سواری دوو اعلام شده است.

باقری تاکید کرد: در حین رانندگی باید از عجله و شتاب خودداری کرده و با سرعت مطمئنه رانندگی کنیم. همچنین عابران پیاده نیز در شب در حین عبور از عرض خیابان باید از البسه با رنگ روشن استفاده کنند تا به راحتی قابل رویت باشند.