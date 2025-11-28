  1. استانها
تصادف خودروی سواری با شتر در بندرلنگه ۳ نفر را راهی بیمارستان کرد

بندرعباس - برخورد یک خودروی سواری با شتر در بخش شیبکوه شهرستان بندر لنگه سه نفر را مجروح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حادثه‌ای که پنجشنبه شب در بخش شیبکوه شهرستان بندر لنگه رخ داد و برخورد یک خودروی سواری با دو نفر شتر سه نفر را مجروح کرد.

این تصادف در مسیر روستای گلشن اتفاق افتاد به دلیل حضور شترهای سرگردان در جاده‌های استان هرمزگان و چنین حوادثی در این منطقه به طور مکرر رخ می‌دهد.

استان هرمزگان به عنوان منطقه‌ای پرورش شتر با وجود گله‌های شتر بی‌سرپرست در جاده‌ها مخصوصاً در شب برای رانندگان خطراتی جدی به همراه دارد.

این شترها که گاهی وارد مسیرهای پر تردد می‌شوند موجب بروز تصادفاتی می‌شوند که می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری برای خودروها و سرنشینان آن‌ها به دنبال داشته باشد.

در مناطق غربی و شرقی استان تصادف با شتر یکی از چالش‌های اصلی رانندگان است که همواره باعث نگرانی آنان می‌شود.

