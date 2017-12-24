هزینه استفاده از خطوط ریلی، هوایی و دریایی برای معلولان نیم بهاشد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح، وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و شهرداری ها را مکلف کردند حسب مورد نسبت به مناسب سازی و دسترس پذیری کلیه پایانه ها، ایستگاه ها، تاسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری، دسترس پذیری سامانه های حمل و نقل عمومی برای دسترسی منطبق با قوانین داخلی و استانداردهای بین المللی افراد دارای معلولیت اقدام کنند و امکان بهره مندی این افراد از ناوگان حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی را فراهم نمایند و کارکنان خود را جهت همیاری عملی و صحیح با مسافران دارای معلولیت آموزش دهند.

بر اساس تبصره یک این ماده، شهرداری ها مکلف شدند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیت های شدید، سامانه های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب سازی شده ایجاد نمایند.

دولت مکلف است در تشکیل این سامانه ها به شهرداری های فاقد اعتبارات لازم کمک نماید.

همچنین بر اساس تبصره ۲ این ماده، مقرر شد استفاده افراد دارای معلولیت های شدید از سامانه های حمل و نقل ریلی، اتوبوسرانی درون شهری دولتی و عمومی رایگان و استفاده این افراد از سامانه های برون شهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی نیم بها است. وزارت مکلف است جهت اجرای این تبصره نسبت به پیش بینی اعتبارات لازم در لوایح بودجه سالانه اقدام و سازمان برنامه و بودجه در لایحه سالانه بودجه منظور نمایند.

تبصره ۳ این ماده اعلام می دارد متخلفان از رعایت این ماده حسب مورد به مجازات های مندرج در تبصره ماده ۴ این قانون محکوم می شوند.