به گزارش خبرگزاری مهر، آزمونهای ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم هر سال طی چهار مرحله به همت سازمان دارالقرآن برگزار میشود.
امسال مرحله نخست دوزادهمین آزمون ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم اردیبهشتماه با حضور هفت هزار و ۵۰۰ نفر برگزار شد و با اعلام نتایج دو هزار و ۸۳۰ نفر از آنها با کسب حدنصاب نمره به مرحله دوم این آزمونها راه یافتند که از این تعداد ۲ هزار و ۲۸۵ نفر را بانوان و ۵۴۵ نفر را آقایان تشکیل میدادند.
دومین مرحله این آزمونها نیز به صورت شفاهی در تابستان برگزار و ۵۵ حافظ کل قرآن کریم به مرحله سوم ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن راه یافتند.
مرحله سوم دوازدهمین دوره این آزمون بر اساس زمانبندی تعیینشده جمعه ۱۵ دیماه به صورت سراسری در سازمان دارالقرآن برگزار میشود.
همچنین امسال مرحله چهارم یازدهمین دوره آزمونهای ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم به صورت همزمان با مرحله سوم دوازدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک به حافظان ۱۵ دیماه برپا خواهد شد.
در مرحله چهارم یازدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم ۱۴ نفر حدنصاب را کسب کردند که از این بین ۱۰ نفر با داشتن شرایط حضور در آخرین مرحله این آزمونها، جمعه ۱۵ دیماه با هم به رقابت میپردازند.
حائزان مدرک درجه ۱ مدرکی معادل دکترا، مدرک درجه ۲ حفظ مدرک معادل فوق لیسانس، مدرک درجه ۳ حفظ مدرک معادل لیسانس، مدرک درجه ۴ مدرک معادل فوق دیپلم و مدرک درجه ۵ حفظ مدرکی معادل دیپلم از سوی سازمان دارالقرآن دریافت میکنند.
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