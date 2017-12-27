به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد عبدی آهنگساز فیلم «دارکوب» هم اکنون در اکراین مشغول ساخت موسیقی «دارکوب» است.

این فیلم برای حضور در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر امسال آماده نمایش می شود.

فیلمنامه «دارکوب» را حسین تراب‌نژاد و آزیتا ایرایی بر اساس طرحی از بهروز شعیبی به نگارش درآورده‌اند. این فیلم داستان اجتماعی روابط انسانی افراد جامعه را در رو در رویی با معضلات اجتماعی و اعتیاد روایت می‌کند.

در خلاصه داستان «دارکوب» آمده است: هیچ چیز سخت‌تر از اون نیست که ببینی عزیزت تصمیم گرفته تنها باشه. تو از دیدنش، از شنیدن صداش لذت می‌بری اما اون درها رو بسته و تنهایی رو جای تو انتخاب کرده… هیچ چیز سخت‌تر از اون نیست که ببینی تنها شدی. عزیزانت رو می‌بینی و دوستشون داری ولی همه تو رو انکار می‌کنن. درها رو به روت بستن و تو تنها شدی. تنهایی باتلاقه…

مهناز افشار، سارا بهرامی، جمشید هاشم ‌پور، هادی حجازی ‌فر، طوفان مهردادیان، نگار عابدی، شادی کرم‌رودی، ثریا حلی، آتیه جاوید، علیرضا کی‌منش، ندا عقیقی و امین حیایی بازیگران فیلم هستند که هر کدام نقش های متفاوتی را در «دارکوب» ایفا کرده اند.

عوامل تولید فیلم سینمایی «دارکوب» عبارتند از کارگردان: بهروز شعیبی، نویسندگان:حسین تراب‌نژاد و آزیتا ایرایی مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، صدابردار: کامران کیان ارثی، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، طراح گریم: فاطمه کمالی و زهرا کمالی، تدوین:فرامرزهوتهم، طراحی و ترکیب صدا:علیرضا علویان، بازیگردان: علی صلاحی، دستیار اول کارگردان: صالح غربی جوان، مدیر برنامه‌ریزی: امیر سلیمانی، منشی صحنه: غزل رشیدی، مدیر تدارکات: امیر اسکندری، جانشین تهیه: فیاض هوشیار پارسیان، دستیار تهیه: محسن خواجه افضلی، دستیار فیلمبردار: محمد عزت‌خواه، جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیک، عکاس: مریم تخت‌کشیان، مشاور رسانه ای:بیتا موسوی، مدیر تولید: کامران حجازی و تهیه‌کننده: سیدمحمود رضوی. محصول: موسسه سینمایی سیمای مهر.