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۶ دی ۱۳۹۶، ۹:۵۷

ساخت موسیقی «دارکوب» در اکراین/ بهروز شعیبی به فجر می‌آید

ساخت موسیقی «دارکوب» در اکراین/ بهروز شعیبی به فجر می‌آید

«دارکوب» جدیدترین ساخته بهروز شعیبی این روزها در آخرین مراحل فنی قرار دارد و به زودی نسخه نهایی فیلم آماده نمایش می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد عبدی آهنگساز فیلم «دارکوب» هم اکنون در اکراین مشغول ساخت موسیقی «دارکوب» است.

این فیلم برای حضور در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر امسال آماده نمایش می شود.

فیلمنامه «دارکوب» را حسین تراب‌نژاد و آزیتا ایرایی بر اساس طرحی از بهروز شعیبی به نگارش درآورده‌اند. این فیلم داستان اجتماعی روابط انسانی افراد جامعه را در رو در رویی با معضلات اجتماعی و اعتیاد روایت می‌کند.

در خلاصه داستان «دارکوب» آمده است: هیچ چیز سخت‌تر از اون نیست که ببینی عزیزت تصمیم گرفته تنها باشه. تو از دیدنش، از شنیدن صداش لذت می‌بری اما اون درها رو بسته و تنهایی رو جای تو انتخاب کرده… هیچ چیز سخت‌تر از اون نیست که ببینی تنها شدی. عزیزانت رو می‌بینی و دوستشون داری ولی همه تو رو انکار می‌کنن. درها رو به روت بستن و تو تنها شدی. تنهایی باتلاقه…

مهناز افشار، سارا بهرامی، جمشید هاشم ‌پور، هادی حجازی ‌فر، طوفان مهردادیان، نگار عابدی، شادی کرم‌رودی، ثریا حلی، آتیه جاوید، علیرضا کی‌منش، ندا عقیقی و امین حیایی بازیگران فیلم هستند که هر کدام نقش های متفاوتی را در «دارکوب» ایفا کرده اند.

عوامل تولید فیلم سینمایی «دارکوب» عبارتند از کارگردان: بهروز شعیبی، نویسندگان:حسین تراب‌نژاد و آزیتا ایرایی مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، صدابردار: کامران کیان ارثی، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، طراح گریم: فاطمه کمالی و زهرا کمالی، تدوین:فرامرزهوتهم، طراحی و ترکیب صدا:علیرضا علویان، بازیگردان: علی صلاحی، دستیار اول کارگردان: صالح غربی جوان، مدیر برنامه‌ریزی: امیر سلیمانی،   منشی صحنه: غزل رشیدی، مدیر تدارکات: امیر اسکندری، جانشین تهیه: فیاض هوشیار پارسیان، دستیار تهیه: محسن خواجه افضلی، دستیار فیلمبردار: محمد عزت‌خواه، جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیک، عکاس: مریم تخت‌کشیان، مشاور رسانه ای:بیتا موسوی، مدیر تولید: کامران حجازی و تهیه‌کننده: سیدمحمود رضوی. محصول: موسسه سینمایی سیمای مهر.

کد مطلب 4184125

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