«دارکوب» به پایان فیلمبرداری رسید/ آغاز مراحل فنی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری سومین فیلم سینمایی بهروز شعیبی جمعه شب در تهران به پایان رسید و جمشید هاشم پور و شادی کرم‌رودی آخرین بازیگرانی بودند که جلوی دوربین رفتند.

«دارکوب» که به تهیه کنندگی سیدمحمود رضوی تولید می شود، در چند روز آینده وارد مراحل فنی می شود.

فیلمبرداری «دارکوب» اواخر بهمن ماه آغاز شده بود و در این مدت، مهناز افشار، سارا بهرامی، جمشید هاشم‌پور، هادی حجازی‌فر، طوفان مهردادیان، نگار عابدی، شادی کرم رودی، ثریا حلی، آتیه جاوید، علیرضا کی‌منش و امین حیایی در لوکیشن های مختلف جلوی دوربین علیرضا برازنده رفتند.

فیلمنامه «دارکوب» توسط حسین تراب‌نژاد و آزیتا ایرایی بر اساس طرحی از بهروز شعیبی به نگارش درآمده است. این فیلم داستانِ اجتماعیِ روابط انسانی افراد جامعه را در رو در رویی با معضلات اجتماعی و اعتیاد، با نگاهی متفاوت روایت می‌کند.

برخی از عوامل تولید فیلم سینمایی «دارکوب» عبارتند از نویسنده: حسین تراب‌نژاد و آزیتا ایرایی بر اساس طرحی از بهروز شعیبی، کارگردان: بهروز شعیبی، مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، صدابردار: کامران کیان ارثی، طراح صحنه و لباس: آیدین ظریف، طراح گریم: فاطمه کمالی و زهرا کمالی، بازیگردان: علی صلاحی، دستیار اول کارگردان: صالح غربی جوان، مدیر برنامه‌ریزی: امیر سلیمانی، مدیر تدارکات: امیر اسکندری، جانشین تهیه: فیاض هوشیار پارسیان، دستیار تهیه: محسن خواجه افضلی، جلوه‌های ویژه میدانی: آرش آقابیک، عکاس: مریم تخت‌کشیان، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق لواسانی، مدیر تولید: کامران حجازی و تهیه‌کننده: سیدمحمود رضوی.

«دارکوب» محصول موسسه سینمایی سیمای مهر است که «ماجرای نیمروز» را در اکران نوروز به نمایش عمومی گذاشته است.