مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی به وزارت آموزش و پرورش رفت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی که از شهریور ۹۵ به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی منصوب شده بود به وزارت آموزش و پرورش رفت.
در حکم وزیر آموزش و پرورش خطاب به کاظمی آمده است: نظر به تعهد، تخصص و تجربیات ارزشمند جنابعالی، بهموجب این ابلاغ به سمت « معاون پرورشی و فرهنگی » منصوب میشوید.امید است با توکل به خداوند متعال و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و سیاستهای رئیسجمهور محترم و در چارچوب سیاستها و برنامههای ارائه شده اینجانب به مجلس شورای اسلامی با مشارکت و همفکری مدیران، کارشناسان و مدیران کل استانها در جهت تحقق اهداف و وظایف معاونت بویژه موارد زیر اهتمام لازم را داشته باشید.
همچنین برنامهریزی در جهت رشد و تعالی دانشآموزان در عرصههای دینی، معنوی، فرهنگی و اجتماعی در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش،برنامهریزی برای تربیت اجتماعی با ارائه الگوهای گفتگو و مباحث تعاملی از جملهروشهای مؤثر کتابخوانی، انشاء و پژوهش،شناخت و پرورش و هدایت استعدادهای مختلف هنری و زیباییشناسی دانشآموزان،تهیه و تنظیم برنامههای توسعه کوتاهمدت، میانمدت و درازمدت در حوزههای مختلف پرورشی و فرهنگی، بهرهبرداری از معارف غنی اسلامی و علوم انسانی و تربتی با همکاری حوزههای علمیه و مراکز علمی و دانشگاهی جهت تدوین و تعیین اهداف تربیت اسلامی،برنامهریزی برای تعمیق تربیت دینی، اخلاقی و اجتماعی دانش آموزان و گسترش فرهنگ نماز، قرآن، عترت و عفاف و حجاب،توسعه فعالیتهای سازمان دانشآموزی و مجلس دانشآموزی با محوریت ارتقاء کیفیت و بسترسازی برای حضور فعال دانشآموزان در فعالیتهای اجتماعی با اتکا به ظرفیتهای درون و برون آموزش و پرورش از قبیل: بسیج دانشآموزی،کانونهای علمی و فرهنگی و انجمن اسلامی دانش آموزان و سایر تشکلهای دانشآموزی از مهم ترین محورهای فعالیت کاظمی در سمت جدید عنوان شده است.
شایان ذکر است قاسمعلی خدابنده که پیش از این معاون پشتیبانی ادارهکل آموزش و پرورش خراسان رضوی بوده به عنوان سرپرست آموزش و پرورش استان منصوب شد.
نظر شما