به گزارش خبرگزاری مهر، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا در یادداشتی که در «نیویورک تایمز» منتشر شد، از سیاست خارجی یک سال گذشته دولت واشنگتن دفاع کرد و مدعی شد آمریکا علاوه بر ناکام گذاشتن اهداف هستهای کره شمالی، در مهار چالشهای برخاسته از سوی چین، روسیه و ایران نیز موفق عمل کرده است.
وی در ادامه تمجید از عملکرد یکساله خود مدعی شد: این توافق هستهای ناقص دیگر در کانون سیاست ما نسبت به ایران قرار ندارد و در حالحاضر با کلیت تهدیدهای ایران مقابله خواهیم کرد! بخشی از راهبرد ما (درباره ایران) حاوی تحکیم اتحاد با شرکای خاورمیانه است و در همین راستا بود که در ماه میلادی نوامبر، به برقراری رابطه دیپلماتیک میان عراق و عربستان سعودی کمک کردیم.
تیلرسون در ادامه ادعاهای خود افزود: به همکاری با کنگره و متحدین آمریکا ادامه میدهیم تا گزینهها برای رفع نواقص بیشمار توافق هستهای ایران را افزایش دهیم و در همان حین، سعی میکنیم به تلاشی جمعی برای تنبیه ایران از بابت نقض تعهدات موشکی و فعالیتهای ثبات زدا در سطح منطقه برسیم.
وی در بخشی از سخنان خود با تکرار مواضع یک سال گذشته، از باز بودن در مذاکره با کره شمالی سخن گفت اما هشدار داد که فشارها تا خلع سلاح هستهای این کشور ادامه دارد و چین هم باید سهم بیشتری را در اعمال این فشارها، بپردازد!
وی در رابطه با نوع تعامل واشنگتن-مسکو نیز گفت: هیچ توهمی درباره نوع رژیمی که با آن سروکار داریم، وجود ندارد و مراقب رفتارهای تهاجم آمیز روسیه هستیم.
با اینحال، تیلرسون با اشاره به حلوفصل بحران سوریه تاکید کرد: اما واشنگتن به لزوم همکاری با روسیه در مواردی که منافع مشترک ایجاب کند، واقف است.
وی در نهایت مدعی شد: اطمینان داریم که نتیجه نهایی مذاکرات (ژنو) به ایجاد سوریهای رها از وجود بشار اسد و خانوادهاش ختم خواهد شد!
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