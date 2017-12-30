۷۵ درصد سرطان ها در جهان به درمان و دارو جواب نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدعلی صارمی در آستانه برگزاری دومین کنگره بین‌المللی پزشکی شخصی ایران اظهار داشت: دستاوردهای نوین در عرصه پزشکی فردمحور ،رویکردی تازه در درمان اختصاصی سرطان به شمار می روند. این حوزه پزشکی به دنبال ارائه خدمات پزشکی (سلامت، پیشگیری، تشخیص، درمان و مراقبت) متناسب با ژنتیک فرد است. در این مدل، پزشک با آگاهی از اطلاعات نهفته شده در ژنوم هر فرد می‌تواند به او داروی موثر با حداقل عوارض جانبی و در دوز مناسب تجویز کند و توصیه مناسب برای تغییر در سبک زندگی و رژیم غذایی به منظور پیشگیری و درمان بیماری‌ها و تغییر صفات، را ارائه دهد.

وی با بیان اینکه بسیاری از درمان‌های امروزه برای افراد مختلف بی اثر است، گفت: واکنش دارویی در افراد مختلف متفاوت بوده و نمی‌توان درمان‌های یکسانی برای افراد انجام داد و با تحولات حوزه ژنتیک داروها امروزه متناسب هر فرد ارائه می‌شود.

دبیر علمی دومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۴۰۰ دارو بر اساس سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) به صورت فرد محور تهیه شده است گفت: بر همین اساس فرد ابتدا آزمایش های ژنتیک انجام می‌دهد و بر اساس آن داروی مناسب بیمار تجویز خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی شخصی دانشگاه علوم پزشکی بقیة‌الله (عج) ادامه داد: در حال حاضر حدود ۷۵ درصد درمان‌ها و داروها در حوزه سرطان در جهان، حدود ۴۳ درصد در حوزه دیابت، حدود ۴۰ درصد در حوزه مشکلات قلبی و حدود ۳۸ درصد به افسردگی جواب نمی‌دهد چرا که دارو متناسب ژنتیک فرد تجویز نمی‌شود و به موضوع پزشکی شخصی توجه نشده است.

صارمی با بیان اینکه پزشکی شخصی ابعاد مختلفی در حوزه سلامت و اقتصاد به همراه دارد، گفت: با توجه به پزشکی شخصی برای هر فرد درمان مناسب را در زمان مناسب انتخاب کرده و نتیجه موثرتری از درمان را به دست می‌آوریم.

وی افزود: پزشکی فرد محور در واقع روشی بوده که کمک می کند قبل از اینکه آزمون وخطا انجام دهیم متوجه می‌شویم که چه مسیر درمانی برای بیمار مناسب است و در واقع پزشک با یک چراغ روشن انتخاب می‌کند که چه روش درمانی و دارویی مناسب برای بیمار خواهد بود.

دبیر علمی دومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران ادامه داد: موضوع پزشکی شخصی یا پزشکی فرد محور در ایران آغاز شده و اتفاقات خوبی در این زمینه در حال به وقوع پیوستن است و پزشکان در آینده همه به این موضوع توجه کرده و در واقع این مسئله موفقیت های زیادی را به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه با استفاده از پزشکی شخصی می‌توان درمان دقیق و هدفمند بیماران را انجام داد، گفت: توجه به موضوع پزشکی شخصی در واقع کاهش مصرف سرانه دارو را به همراه خواهد داشت همچنین بیشتر حقوق بیمار مورد توجه قرار گرفته و در واقع با این رویکرد به اقتصاد ،بیمه، جوانب قانونی، اخلاق پزشکی نیز بیشتر توجه خواهیم کرد و به طور کلی ارتقاء در حوزه سلامت را شاهد خواهیم بود.

صارمی خاطرنشان کرد: دومین کنگره بین المللی پزشکی شخصی ایران ۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۹۶ در مرکز همایش های رازی با محوریت سرطان توسط دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) با همکاری پژوهشگاه ملی مهندسی زیست ژنتیک و زیست فناوری همچنین دانشگاه علوم پزشکی ایران و سایر مراکز تحقیقاتی کشور و با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته برگزار خواهدشد.

وی در پایان گفت: مهمانان خارجی نیز از کشورهای آمریکا، آلمان و سوئد، بلژیک و...، در این کنگره حضور دارند و جدیدترین مباحث علمی در حوزه پزشکی شخصی مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.