صمد نوتاش در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: فوتبال در اردبیل تازگی نداشته و از قدمت کهن برخوردار است تا جایی که این رشته ورزشی پیشکسوتان متعددی را در این استان داشته و قهرمانان بسیاری در سطح ملی و جهانی معرفی کرده است.

وی افزود: در وضعیت فعلی نیز این رشته ورزشی طرفداران و هواداران متعددی داشته و با این وجود تاکنون حمایت مالی از سوی بنگاه‌های اقتصادی دیده نمی‌شود.

رئیس هیئت فوتبال استان تأکید کرد: با وجود اینکه در شاخص‌های داوری و مربی‌گری دستاوردها و رتبه‌های شاخصی داریم اما آنچه مورد توجه عموم هواداران بوده، وضعیت تیم فوتبال بزرگسالان است.

نوتاش ادامه داد: به عنوان مثال در بخش داوری آقایان و بانوان فوتسال استان اردبیل در بالاترین سطح نمایندگانی داشته و در بخش مربی‌گری نیز وضعیت به همین شکل است.

وی متذکر شد: با این وجود آنچه شور و شعف عمومی را به دنبال داشته تیم فوتبال بزرگسالان است که به دنبال حمایت تیم و شکل‌دهی باشگاه مستقل هستیم.

رئیس هیئت فوتبال استان اضافه کرد: در وضعیت فعلی تیم فوتبال با حمایت شورای شهر اردبیل به بازی‌های لیگ سه اعزام شده و به دنبال ایجاد زمینه‌های حمایت بیشتر از تیم هستیم.