محققان به دنبال ساختن واکسن های مبتنی بر «دی ان ای»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، تحقیقات جدید دانشگاه پزشکی واشنگتن مسیر را برای تولید واکسن جهانی آنفلونزا هموار کرده است. این واکسن که با کمک دی ان ای تولید می شود، قسمت ژنتیک ویروس را هدف می گیرد.

دبورا فولر مدیر این تحقیق می گوید: واکسن های مبتنی بر دی ان ای بسیار نوین هستند. این نوع واکسن ها برخلاف نمونه های معمول از تمام یک ارگانیسم برای ایجاد نوعی واکنش ایمنی استفاده می کند.

فولر در ادامه می افزاید: به عبارت دیگر واکسن مبتنی بر دی ان ای یک کد ژنتیک را در سلول قرار می دهد و آن را راهنمایی می کند تا یک آنتی ژن بیماری زا تولید کند. در نتیجه این روند واکنش ایمنی بدن برانگیخته می شود. ما طی ۴۰ سال گذشته مشغول استفاده از یک نوع واکسن بوده ایم.

واکسن های مبتنی بر دی ان ای در مقایسه با نمونه های فعلی مزیت های فراوانی دارند. آنها ارزانتر هستند و سریع تر عمل می کنند زیرا بخش های ژنتیک و بنیادی ویروس را هدف می گیرند. به عبارت دیگر یک بار استفاده از آنها می تواند تمام شاخه های دی ان ای آنفلونزا را در گذشته و آینده از بین ببرد.

در هرحال واکسن جدید دی ان ای آنفلونزا روی حیوانات آزمایش شد و نتایج مثبتی را در بر داشت.