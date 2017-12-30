بیمه سلامت با هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کسری بودجه روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بانک پیش از ظهر شنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: ماهانه حدود یک میلیون و ۱۲۵ هزار نفر بیمار به مراکز تحت پوشش بیمه سلامت مراجعه می کنند که در سال حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر از خدمات تحت پوشش بیمه سلامت بهره مند می شوند.

وی بیان داشت: از آبان ماه امسال به دلیل مشکلات مالی پیش آمده، یکسری محدودیت‌های بیمه‌ای برای افراد تحت پوشش به غیر از بیماران خاص ایجاد کردیم.

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان اضافه کرد: تا آخر امسال سازمان بیمه سلامت در کشور هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه دارد که باید به شکلی تامین شود و اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود به میزان ۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، افزایش می یابد.

وی گفت: در سال ۹۷ بودجه ای که برای بیمه سلامت در نظر گرفتند بسیار کمتر از سال ۹۶ است که با این وضعیت، مجبور به حذف بسیاری از خدمات بیمه ای هستیم.

بانک ادامه داد: استان اصفهان پس از تهران بالاترین مراکز طرف قرارداد را دارد.

وی اعلام کرد: سال گذشته حدود ۵۸ میلیارد تومان اعتبار صرف تعهدات بیمه ای ما شده است که امسال این رقم با دو تا سه برابر افزایش به ۶۲ تا ۶۳ میلیارد تومان افزایش یافته است.

مدیر کل بیمه سلامت اصفهان تصریح کرد: در گذشته تعهدات بیمه ای ما در ۲۱ مرکز به داوطلبین ارائه می شد که با ایجاد دفاتر پیشخوان ارائه خدمات بیمه ای به ۱۰۳ مرکز رسیده است.

وی با اشاره به طلب های این اداره از سایر موسسات و نهادهای استان اصفهان گفت: ۵۸ میلیارد تومان از بازنشستگان ذوب‌آهن طلبکاریم و هر ماه نیز بین سه تا چهار میلیارد تومان به آن اضافه می‌شود.

بانک با بیان اینکه در استان اصفهان تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از خدمات بیمه سلامت استفاده کرده اند، اظهار کرد: از این تعداد ۶۷۰ هزار نفر بیمه روستایی هستند.

وی همچنین از استفاده ۳۹۷ هزار نفری کارکنان دولت در استان اصفهان از خدمات اداره بیمه سلامت خبر داد و افزود: تاکنون برای تامین خدمات درمانی برای بیمه شدگان سلامت استان اصفهان با چهار هزار و ۸۶۰ موسسه قرارداد امضا کرده‌ایم.

مدیر کل بیمه سلامت استان اصفهان با بیان اینکه اصفهان بعد از تهران بیشترین مراکز طرف قرارداد را دارد، گفت: همچنین در استان اصفهان چهار هزار بیمار خاص از خدمات بیمه سلامت استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اهداف بیمه سلامت افزود: حمایت از پزشکان متخصص مناطق محروم، مقیم شدن پزشکان در بیمارستان، ترویج زایمان طبیعی به جای سزارین، کاهش میزان بستری در بیمارستان های دولتی،ارتقا کیفیت خدمات ویزیت، ارتقا کیفیت هتلینگ مراکز درمانی دولتی و حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج از اهدافی بوده که تا به امروز عملی شده است.

بانک تصریح کرد: سازمان بیمه سلامت کشور هشت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کسری بودجه دارد و باید رقم بودجه این اداره در لایحه بودجه افزایش داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه طرح تحول سلامت طرح خوبی است، اضافه کرد: بهتر بود زیرساخت ها و مقدمات این طرح تامین می شد و سپس طرح اجرایی می شد.

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان با اشاره به اینکه هر دفترچه بیمه درمانی برای سه سال تهیه می شود، افزود: اما متاسفانه ۱۸ برگ این دفترچه ها نه در سه و یا دو سال بلکه طی دو ماه به اتمام می رسد.