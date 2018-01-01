حذف آبونمان از قبوض مشترکان گاز/مبالغ باید به مشترکان برگردد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: متعاقب پیگیری‌های به عمل آمده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس رای دیوان عدالت اداری، بخشنامه اخذ آبونمان از قبوض مشترکان گاز طبیعی‌ ابطال و مبالغ اخذ شده از زمان ابلاغ رای دیوان، به حساب بستانکاری مشترکان مسترد می گردد.

این در حالی است که شرکت ملی گاز ایران بنا به پیگیری‌های به عمل آمده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده که نسبت به حذف بند مرتبط با اخذ آبونمان ودریافت آن در قبوض جدیدگاز، اقدام شده است.

همچنین طی پیگیری‌های صورت گرفته، اعلام شده که مبالغ دریافتی از مشترکین تحت عنوان آبونمان ، از تاریخ ابلاغ رای دیوان در تاریخ هفدهم مهرماه امسال، در صورتحساب بعدی به مشترکان بازگردانده خواهد شد.

مشترکان می توانند درصورت مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را از طریق تلفن ۱۲۴ به سامانه شکایات مردمی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور اعلام تا مورد رسیدگی قرار گیرد.