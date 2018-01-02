کیهان کلهر به کنسرت گروه «لیان» آمد/ یک آرزو برای جناب خان

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی «لیان» بوشهر در حالی تازه ترین کنسرت خود را دوشنبه شب یازدهم دی ماه در تالار وحدت تهران برگزار کرد که کیهان کلهر نوازنده و آهنگساز مطرح موسیقی کشورمان مهمان ویژه این اجرای زنده بود.
محسن شریفیان در ابتدای کنسرت خطاب به تماشاگران گفت: موسیقی بوشهر سرشار از زندگی و ریتم است و خوشحالیم در قلب ایران، می توانیم آوا و ضربان موسیقی جنوب را برای شما اجرا کنیم.
وی پس از اجرای چند قطعه ویژه و پرهیجان که با اجرای حرکات و بازی های آیینی مناطق مختلف استان بوشهر به سرپرستی علی اولیانژاد همراه بود، توضیح داد: لیان همیشه خط شکن بوده و سعی داشته بهترینها را برای مخاطبش در نظر بگیرد. این حرکات ریشه در آیینها و فرهنگ جنوب دارد و هر کدام از آنها تفسیری از زندگی اهالی و مردم جنوب است. امشب هم برای اولین بار این بخش از برنامه به اجرای لیان اضافه شده و خوشحالیم که از این بخش استقبال کردید.
سرپرست گروه موسیقی «لیان» پس از اجرای این بخش به اجرای قطعه ای کردی – بوشهری به بهانه همدردی با زلزله زدگان استان کرمانشاه با نوازندگی دف زانیار حسامی پرداخت و گفت: در ماههای گذشته زلزله تلخ و اتفاقات ناگوار کرمانشاه همه ما را غمگین کرد. در همان ایام بود که ما قطعه ای برگرفته از موسیقی کُردی را ساختیم و امشب برای احترام به همه هموطنان ما در حضور یکی از بزرگترین موزیسینهای کُرد که افتخار میزبانی از ایشان را داریم، این اثر را اجرا میکنیم.
شریفیان پس از این قطعه با معرفی کیهان کلهر که از او به عنوان یکی از مشاهیر موسیقی ایران در جهان یاد کرده و به سمت کیهان کلهر رفت و همه حاضران به صورت ایستاده به تشویق دو چهره موسیقی پرداختند.
این نوازنده نی انبان در ادامه با دعوت از گروه «ساحل مکران» که از جمله گروههای فعال در بلوچستان هستند، اجرایی مشترک با اعضای این گروه را در بخش بعدی برنامهاش تجربه کرد.
وی حین اجرای این قطعه گفت: در ماه های گذشته به مناطقی از استان سیستان و بلوچستان سفر و در حمایت از نوازندهها و هنرمندان این منطقه محروم، برنامههایی را برگزار کردیم. همین جا لازم است از صندوق اعتباری هنر و مدیرعامل این مجموعه سیدحسین سیدزاده تشکری داشته باشم که با حمایت از این گروهها، زمینه ساز اشاعه فرهنگ موسیقی و هنر این بخش از ایران شده اند.
شریفیان پس از اجرای قطعات مختلف موسیقی دریانوردان خواستار آزادی ماهیگیران زندان شده در کشورهای خلیجفارس شد.
وی گفت: درخواستی از وزارت امور خارجه دارم و امیدوارم برای آزادی صیادان و ماهیگیران ایرانی که برای امرار معاش تلاش میکنند ولی به اشتباه از سوی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس بازداشت شدهاند، تلاش کند.
«خیام خوانی» که همیشه از بخشهای پرطرفدار کنسرت لیان بوده، اجرا شد که پس از اتمام این بخش محسن شریفیان گفت: همواره منتقد سیاستهای صدا و سیما بوده و هستم ولی همیشه و در تمام مراحل زندگی خود سعی کرده ام خارج از نگاه شخصی و بر اساس واقعیات سخن بگویم. یکی از هنرمندان مهم تلویزیون که نقش بزرگی را در معرفی موسیقی بوشهر از طریق عروسک محبوب جناب خان در تمامی ایران داشت امشب مهمان ماست و خوشحال تر خواهیم شد که محمد بحرانی و جناب خان هر چه زودتر به تلویزیون بازگردند.
در بخش دیگری از برنامه نیز «مموش» کودک آبادانی که در کنسرتهای قبلی شریفیان با وی همراهی می کرد و شریفیان نیز از بیماری او خبر داده بود، بار دیگر روی صحنه آمد و به اجرای برنامه پرداخت.
سرپرست لیان قبل از اجرای این بخش از برنامه گفت: به لطف حرکت انسان دوستانه یکی از بازیگران سرشناس ایرانی که من اجازه ندارم اسم شان را بگویم، مموش همه مراحل درمانی خود را طی کرده و توانست سلامتی خود را بازیابد و خوشحالیم که امروز باز هم در کنار ماست.
محسن شریفیان در بخش دیگری از صحبتهایش نیز گفت: هماهنگ کردن این همه گروه محلی و ترتیب دادن این محتوای رنگارنگ برای این کنسرت، فقط و فقط در جهت معرفی گنجهای موسیقی نواحی در ایران به مخاطبان بود. ما کار بسیار سختی را مدیریت کردیم و از زحمات همه بچه ها ممنونم.
این کنسرت به همت موسسه «کامیاب بهاران» و تهیه کنندگی علی حقشناس در تالار وحدت روی صحنه رفت.
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