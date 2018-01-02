۱۲ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۰۹

پیشروی ارتش سوریه در حومه ادلب و تسلط بر ۲ روستا

نیروهای ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در ادلب کنترل ۲ روستا در حومه جنوب شرقی این استان را به دست گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین نیروهای ارتش سوریه توانستند با ورود به روستاهای رسم شم الهوا و الزرزور واقع در حومه جنوب شرقی ادلب کنترل این دو روستا را به دست بگیرند.

بر اساس این گزارش نیروهای سوری وارد منطقه التلول الحمر واقع در نزدیکی بیت جن در حومه جنوب غربی دمشق شده و پرچم این کشور را برافراشتند.

ورود این نیروها به منطقه مذکور بعد از عقب نشینی افراد مسلح از آن بر اساس توافق به دست آمده میان دو طرف صورت گرفت.

پیشتر منابع سوری اعلام کرده بودند که ارتش و متحدانش در ادامه عملیات خود در حومه جنوب شرقی ادلب توانستند کنترل روستای الخوین الکبیر در شمال غربی روستای الجدوعیه و السلومیه را پس از نبرد سنگین با جبهه النصره و گروههای همپیمان آن به دست بگیرند.

فاطمه صالحی

