فضای مجازی خطری برای امنیت جامعه است/مسئولان به درد مردم گوش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در ابتدای درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم به قرائت بیانیه‌ای در زمینه حوادث روزهای اخیر کشور پرداخت و اظهار داشت: امروز مردم تنها راه کار را در این دیدند که به سراغ تظاهرات خیابانی رفته و از این طریق فریاد خود را به گوش مسئولان برسانند تا آنان پشت درهای بسته برای آنان تصمیم گیری نکنند؛ البته بعداً جمعی که معجونی از ضد انقلاب و منافقین و افراد فریب خورده بودند، به آنان پیوستند و ابتکار عمل را از دست آنان گرفته و به ویرانگری و اهانت به همه مقدسات پرداختند. شیاطین خارجی نیز از این فضا به طور کامل استفاده کرده و اغتشاش در مناطق مختلف را به آنان تعلیم دادند.

وی افزود: امروز پرده‌ها بالا رفت و نقشه دشمنان برملا شد و مردم با راهپیمایی پرشکوه خود ان شاءالله پاسخ این گروه اندک را خواهند داد؛ برخی از مسئولان به بنده گفتند دو شب قبل که در نقاط مختلف کشور تظاهرات بود، تعداد افراد شرکت کننده کمتر از 6 هزار نفر در کل کشور بوده است؛ به همین دلیل می‌گوییم گروه اندک.

این استاد برجسته حوزه ادامه داد: حقیقت این است که مسئولان چاره‌ای جز این ندارند که به درد دل مردم مستقیماً گوش فرا دهند و بهترین راه این است که در تمام طول سال یک روز هفته را برای شنیدن مشکلات مردم بگذارند. به عنوان مثال این هفته از نمایندگان دانشجویان دعوت کنند و با حضور چندین نفر از وزرا و مسئولان، دردهای خود را بگویند و راه حل خود را بیان کنند. هفته دیگر از کسبه بازار، کشاورزان، صاحبان صنایع مختلف و ... دعوت کنند؛ چراکه مشکلاتی دارند که به یقین به گوش مسئولین نرسیده و بسیاری از آنان، راه حل‌های پیشنهادی دارند که قابل توجه است؛ سپس گروهی را مأمور رسیدگی و جمع بندی کرده و نتیجه آن را در اختیار مسئولین بگذارند تا قوانین و برنامه‌ها بر طبق آن تنظیم گردد و این کار در طول سال ادامه بیابد.

وی در بخش دیگری از بیانیه خود تأکید کرد: مسئله مهم دیگر داستان آتش افروزی فضاهای مجازی است؛ بارها به مسئولین محترم از رئیس جمهور و دیگران هشدار دادیم که این فضای مجازی بلای جان شماست؛ نه تنها دین و ایمان و اخلاق و همه مقدسات را هدف قرار داده و فحشا را به درون خانه‌ها می‌فرستد و خانواده‌ها را از هم متلاشی می‌کند؛ بلکه خطری برای انقلاب، نظام و امنیت جامعه است؛ اما متأسفانه گوش شنوایی نبود؛ اما اکنون می‌بینیم دامن همه آنان را گرفته است.

آیت الله مکارم شیرازی ادامه داد: یک نفر مزدور موساد و سیا در خارج نشسته و برای ده میلیون نفر به آسانی پیام می‌فرستد که فردا فلان ساعت بیرون ریخته و اغتشاش کنید؛ حتی طرز ساختن بمب‌های دست ساز را هم به آنان یاد می‌دهد.

وی اضافه کرد: از مسئولان محترم سؤال می‌کنم فضای مجازی که پدیدآورنده آن دشمنان ما هستند و تمام اختیارش در دست آن‌هاست و ما را عملاً برده خود می‌سازند، آیا عاقلانه است ما خودمان را در اختیار آنان بگذاریم؟ بیایید از فرصت استفاده کنید و برای فضای مجازی سالم که توسط کارشناسان آگاه، طرح‌هایی ریخته شده، فکری کرده و آن را تکمیل کنید و به نیازهای مردم برسید و فضای مجازی سالم، در دست جامعه قرار داده و امنیت و اخلاق و ایمان و سلامت جامعه را حفظ کنید.

این مفسر قرآن کریم ادامه داد: نگویید موقتاً قطع کردیم و دوباره بر می‌گردیم؛ راستی عجیب است این شیاطین هم دوباره بر می‌گردند؛ همان آش و همان کاسه.

وی افزود: سخن دیگر اینکه متأسفانه بعضی تصمیم گرفته به توجیه‌گری پرداخته و پیام آشکار حوادث را فراموش کنند که این راستی اشتباه بزرگی است. در احادیث اسلامی آمده که افراد با ایمان و هوشیار از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شوند؛ آری افراد هوشیار و با ایمان چنین هستند.

آیت الله مکارم شیرازی در پایان اظهار داشت: آخرین سخن این است که ما از مأموران انتظامی می‌خواهیم که اجازه ندهند اغتشاشگران به اموال عمومی و خصوصی مردم صدمه زده و به مقدسات اهانت کنند.