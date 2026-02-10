چرا حضور در راهپیمائی ۲۲ بهمن امسال بیش از همیشه اهمیت دارد؟

خبرگزاری مهر_گروه سیاست: در آستانه چهل‌وهفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیامی تلویزیونی خطاب به ملت ایران تأکید کردند که ۲۲ بهمن روز رونمایی از قدرت و عزت ملی است و حضور پُرشور مردم در راهپیمایی سراسری می‌تواند دشمنان را مأیوس و از طمع‌ورزی علیه کشور و منافع ملی بازدارد.

رهبر انقلاب در بخشی از پیام خود، تصریح کردند: در ۲۲ بهمن با نشان دادن اراده و ایستادگی خود، دشمن را مأیوس کنید. ایشان حضور مردم را نمایش وحدت، اراده و پایبندی به آرمان‌های انقلاب خواندند و افزودند که این حرکت عظیم مردمی، بازتاب دهنده قدرت ملی واقعی است که ریزها و شوک‌های متعدد دشمن در سال‌های گذشته نتوانسته آن را از بین ببرد.

راهپیمایی ۲۲ بهمن؛ نمایش قدرت ملی فراتر از نمادین بودن

رهبر انقلاب رسماً اعلام کردند که ۲۲ بهمن راهی برای «رونمایی از قدرت و عزت ملت ایران» است؛ روزی که اراده، انگیزه و ثبات‌قدم مردم در برابر فشارهای دشمنان به نمایش گذاشته می‌شود. ایشان بیان کردند که قدرت ملی بیش از آنکه وابسته به توان موشکی یا سخت‌افزاری باشد، به اراده و همبستگی مردم وابسته است.

تحولات سیاسی و رسانه‌ای منطقه نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر دشمنان جمهوری اسلامی تلاش کرده‌اند با جنگ رسانه‌ای و فشارهای اقتصادی و سیاسی، مشروعیت و سرمایه اجتماعی حکومت را تضعیف کنند. در چنین شرایطی، حضور چشمگیر مردم در راهپیمایی، پاسخ آشکاری به این طراحی‌ها است.

پیام داخلی: بازسازی سرمایه اجتماعی و انسجام ملی

یکی از مهم‌ترین کارکردهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در فضای داخلی، بازنمایی انسجام ملی و وفاق اجتماعی است. حضور مردمی متنوع از جوانان تا سالمندان، شهرنشین و روستایی نشان می‌دهد که نیروی اجتماعی پشت نظام سیاسی پابرجاست و فشارهای اقتصادی یا ناملایمات اجتماعی نتوانسته سرمایه اجتماعی ملت ایران را از بین ببرد.

این حضور همچنین پیامی به نخبگان، فعالان اجتماعی و نسل‌های جوان است که به‌رغم چالش‌های روزمره، در مواقع حساس سیاسی می‌توانند کنش اجتماعی قدرتمند و تعیین‌کننده داشته باشند. این ویژگی، یکی از مؤلفه‌های اصلی تداوم ثبات سیاسی در هر جامعه‌ است.

پیام خارجی: تضعیف تبلیغات ضدایرانی و آشکارسازی متحدان و دشمنان

در عرصه بین‌المللی، ۲۲ بهمن چیزی فراتر از یک رویداد ملی است؛ این روز می‌تواند تصویری واقعی از حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی ارائه دهد که برخلاف برخی تحلیل‌های رسانه‌های غربی و منطقه‌ای نیست. حضور پرشور مردم نشان می‌دهد که ادعاهای فروپاشی یا تضعیف مشروعیت حکومت در ایران از سوی دشمنان، متضمن خطاهای محاسباتی است.

رویکرد دولت‌های خارجی در قبال ایران به‌شدت متاثر از تحلیل‌های رسانه‌ای و اطلاعاتی است. هنگامی که تصاویر حضور میلیونی در خیابان‌ها بازتاب می‌یابد، این پیام به‌روشنی به جامعه جهانی منتقل می‌شود که ملت ایران حاضر، متحد و آگاه است و در برابر فشارهای خارجی مقاومت می‌کند.

ابعاد راهبردی پیام رهبر انقلاب

پیام رهبر انقلاب فقط یک فراخوان برای حضور در یک رویداد سالانه نیست؛ بلکه ابزاری راهبردی در عرصه سیاست داخلی و خارجی است:

ایجاد هژمونی معنایی داخلی: با تمرکز بر وحدت، وفاداری به انقلاب و ارزش‌های ملی، پیام رهبری به بازسازی روایت اجتماعی یکپارچه کمک می‌کند و امکان کاهش تأثیر جنگ شناختی دشمن را فراهم می‌سازد.

پیام قدرت به دشمن: یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیام این است که دشمنان باید مأیوس شوند یعنی محاسبات غلط درباره تضعیف ایران متوقف شود و فشارهای سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای بی‌اثر شود.

ارتقاء اولویت دفاع نرم: رهبر انقلاب بارها تاکید کرده‌اند که دفاع نرم‌افزاری و مقابله با جنگ رسانه‌ای از ضرورت‌های اساسی امنیت ملی است و راهپیمایی ۲۲ بهمن بستری برای مقاومت فرهنگی و اجتماعی در برابر پروژه‌های نفوذ دشمن فراهم می‌کند.

۲۲ بهمن؛ رویدادی راهبردی در بزنگاه تاریخی

راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال در چارچوب وحدت ملی، پیام به دشمنان و بازسازی سرمایه اجتماعی قابل تحلیل است. حضور مردم در این رخداد نه تنها پیامی سیاسی و اجتماعی برای داخل کشور دارد، بلکه بازتابی در عرصه بین‌المللی خواهد داشت که می‌تواند معادلات قدرت، رسانه و مشروعیت را در سطح جهانی تحت تأثیر قرار دهد.

در شرایطی که چالش‌های داخلی و فشارهای خارجی هم‌زمان برجسته شده‌اند، راهپیمایی ۲۲ بهمن می‌تواند نقطه‌ای از مقاومت اجتماعی جمعی باشد که محاسبات دشمن را به هم بریزد و مسیر سیاست‌ورزی ایران را در سال‌های آتی روشن‌تر سازد