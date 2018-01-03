به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مشترک میان سازمان مطالعه و تدوین (سمت) و حوزه علمیه خواهران قم، احمد احمدی رئیس سازمان «سمت» و حمیدرضا خادمی رئیس پژوهشکده تحقیق و توسعه «سمت» و مدیر دفتر قم این سازمان، با حجت‌الاسلام نصیری‌پور دبیر شورای آموزش مرکز حوزه علمیه خواهران قم و حجت‌الاسلام بابایی مدیرکل تدوین متون و پژوهشگر این مرکز، دیدار و گفتگو داشتند.

در این جلسه حجت‌الاسلام بابایی مدیرکل تدوین متون و پژوهشگر مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران اظهار کرد: «امیدواریم در پرتو همکاری دو نهاد، بتوان علاوه بر ارائه طرح‌های پژوهشی همسو با نیازهای حوزه و دانشگاه، گام‌هایی نیز در مسیر دستیابی به الگوهای مدوّن و روزآمد تألیف و تدوین کتاب درسی برداریم؛ ایده‌ای که تحقّق آن در گرو نیازسنجی و تعیین اولویت‌های پژوهشی است».

ارائه فهرستی از طرح‌های پژوهشی در دست اقدام مرکز حوزه علمیه خواهران برای بررسی در مدیریت پژوهشی و پژوهشکده تحقیق و توسعه «سمت» و تهیه دو عنوان کتاب در زمینه معیارها و مبانی تألیف کتاب درسی، پیشنهاد برگزاری جلسات مشترک بین اعضای گروه مطالعات کتاب درسی «سمت» و مسئولان ذی‌ربط در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با هدف تبادل اطلاعات و به اشتراک نهادن تجارب، از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.