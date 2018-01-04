۸۳ درصد پذیرفته شدگان بدون کنکور وارد دانشگاه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیرعلوم با حضور در برنامه گفتگوی ۲۰ شبکه ۴ درباره رایج‌ترین شیوه‌های کنکور و اینکه چرا تاکنون کنکور حذف نشده است، گفت: در سال ۸۶ برای اولین بار، قانون حذف کنکور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

وی ادامه داد: بر اساس آن، قرار شد ظرف بازدهی ۵ سال، کنکور حذف شود، منتهی نقش کلیدی این موضوع برعهده وزارت آموزش و پرورش است برای اینکه یک ارزیابی واقع بینانه از دانش آموختگان انجام دهد، باید یک آزمون کشوری برگزار شود که متاسفانه هنوز این کار انجام نشده است و وزارت آموزش و پرورش به دلایل مختلف نتوانسته در زمان مقرر چنین آزمونی را برگزار کند.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: به همین دلیل آن طور که انتظار می رفت، کنکور نتوانت مسیر حذف را طی کند، مجلس شورای اسلامی در سال ۹۲ قانون جدیدی را وضع کرد که براساس آن دستگاه آموزش عالی مکلف شد، ۸۵ درصد پذیرش ورودی دانشگاه ها را تا سال ۹۵ از طریق «سابقه تحصیلی» پذیرش کند.

وی ادامه داد: از سال ۹۳ که آموزش عالی مکلف شد ۸۵ درصد پذیرش ها را براساس سوابق تحصیلی انجام دهد، اقدام به این کار شد و اکنون که هنوز ۵ سال به پایان نرسیده، از برنامه هم جلوتر هستیم و بالغ بر ۸۳ درصد پذیرفته شدگان از طریق سابقه تحصیلی پذیرش می‌شوند.

شریعتی نیاسر با بیان اینکه هنوز حذف کنکور، طوری که مد نظر ما نیز است محقق نشده، خاطرنشان کرد: مهمترین چالش در حال حاضر دیپلمه ها هستند که با همکاری وزارت آموزش و پرورش باید چاره ای در این خصوص اندیشیده شود و دانش آموختگان مدارس در نظام یکپارچه در سطح کشور ارزیابی شوند. دانش آموزان ما در مدارس متنوعی تحصیل کرده اند و از شرایط متفاوتی برخوردار هستند، اگر بخواهیم کنکور را حذف کنیم و این افراد بخواهند در دانشگاه ها پذیرش شوند باید در یک نظام یکپارچه ارزیابی شوند.

وی ادامه داد: کسی که در زابل تحصیل کرده با کسی که در تهران تحصیل کرده از نظر تراز علمی یکی نیست. عدالت آموزشی حکم می کند که در قالب آزمون یکسان این دانش آموزان ارزیابی شوند و یک کارنامه واحد داشته باشند تا ملاک ارزیابی قرار گیرند.

شریعتی نیاسر درباره اینکه آیا اگر کنکور حذف شود، سیستم جایگزینی برای سنجش دانشجویان خواهیم داشت، گفت: تا زمانی که رقابت سنگین بین رشته های پر متقاضی وجود داشته باشد، عملاً حذف کنکور برای همه رشته ها عملی نیست.

وی ادامه داد: متقاضیان برای رشته‌های پرمتقاضی و حتی دانشگاه های سطح یک رقابت می‌کنند. در حال حاضر ۸۳ درصد پذیرفته شدگان بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش می شوند ولی همه در کنکور شرکت می کنند، این درحالی است که کنکور این دسته از افراد شکل صوری دارد و آنها حتی می‌توانند در کنکور شرکت نکرده و مرداد ماه برای انتخاب رشته مراجعه کنند.

معاون آموزشی وزیر علوم افزود: ولی علت شرکت آنها در کنکور بدین جهت است که امیدوارند بتوانند به رشته های پرمتقاضی ورود پیدا کنند برای همین علاقمند هستند در کنکور شرکت کنند.

وی درباره سهل بودن حذف کنکور در دوره دکتری گفت: در سال ۹۴ کنکور تخصصی دوره دکتری را حذف کردیم و دانشجویان متناسب با قابلیتی که داشتند به دانشگاه ها معرفی شدند و دانشگاه‌ها متناسب با تشخیص خود و بر اساس سوابق تحصیلی و یا آزمون تخصصی دانشجویان را پذیرش کردند.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: در بررسی ها مشخص شد، دانشگاه ها و دانشجویان از این روش راضی تر بودند. منتهی مجلس قانون جدیدی وضع کرد و مجدد پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی را به سال ۹۳ و عقب تر برگرداند و پذیرش بدون کنکور در دوره دکتری لغو شد.

شریعتی نیاسر ادامه داد: من معتقدم ما هرچه به دانشگاه ها بیشتر اختیار بدهیم ، نتیجه مطلوب تر است، در بحث دیپلمه ها، من معتقدم حذف کامل کنکور یک شبه و یک ساله امکان پذیر نیست، چون نظام آموزش و پرورش ما طوری طراحی شده است که دانش آموزان یاد می‌گیرند چگونه از پس کنکور برآیند.

وی افزود: اگر ما به دنبال برنامه ریزی حذف کنکور هستیم که البته با تلاش آن را پیگیری کرده و کارگروهی نیز برای آن تشکیل داده ایم، باید پیش بینی انجام دهیم که ظرف دو تا سه ساله آینده کنکور حذف شود اول باید مدل پیشنهادی را به دانش آموختگان ارائه کنیم تا آماده ‌شوند.

معاون آموزشی وزیر علوم در پاسخ به اینکه برای رشته‌های پر متقاضی نیز می شود، کنکور را حذف کرد، گفت: در رشته های پرطرفدار وضعیت معدل ها و رقابت ها به واسطه سابقه تحصیلی ارزیابی می شوند و اکنون شرایط با گذشته تغییر کرده و سخت تر شده است، معدل ها در رشته های پرطرفدار ۱۹.۷۵ به بالا بوده و چاره‌ای جز برگزاری آزمون متمرکز نیست ما باید بتوانیم ظرفیت ها را کنترل کرده و شرایط را برای ورود به دانشگاه های سطح ۱ نیز تعریف کنیم.

وی ادامه داد: در واقع حذف کنکور برای رشته‌های پرمتقاضی نیز عملی است، منتهی کمی سخت تر است.

شریعتی نیاسر درباره اینکه عنوان می شود حذف کنکور به دلیل گردش مالی که دارد صورت نمی گیرد، گفت: طبیعی است برگزاری هر آزمونی هزینه دارد سازمان سنجش یک سازمان اجرایی است نه سیاست گذار که بخواهد به خاطر گردش مالی کنکور را حذف نکند این سازمان تابعه نهادهای بالادستی است و اینگونه نیست که درآمد کنکور مانع حذف کنکور شود.