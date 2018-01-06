  1. سیاست
  2. مجلس
۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۹

امیرعبداللهیان با اشاره به حوادث اخیر:

نقشه دشمن شکست، اما مقابل مردم متعهدانه تر عمل کنیم

نقشه دشمن شکست، اما مقابل مردم متعهدانه تر عمل کنیم

دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین الملل تاکید کرد: با هوشیاری مردم نقشه دشمن شکست، اما همه ما باید مقابل مردم متعهدانه تر عمل کنیم تا شکافی برای بازی دشمن ایجاد نشود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان مشاور و دستیار ارشد رئیس مجلس در ا مور بین الملل با اشاره به حوادث اخیر در برخی شهرها و با بیان اینکه وجود رهبری بی نظیر و مردم فهیم و بصیر از سرمایه های بزرگ انقلاب اسلامی ایران بشمار می رود، اظهار داشت: یک بعد مشکلات اقتصادی کشور به رفتار خصمانه کاخ سفید با جمهوری اسلامی ایران بر می گردد، ولی همه ما در قوای سه گانه کشور در مقابل مردم باید مسئولانه تر، متعهدانه تر و دلسوزانه تر باشیم تا شکافی برای بازی دشمن ایجاد نشود.

وی افزود: مداخلات فعال و شکست خورده مثلث آمریکا، سعودی و تل آویو بار دیگر اثبات کرد که ایران مقتدر است و همانند لیبی و افغانستان جولانگاه آمریکا نیست.

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نتیجه مداخلات آمریکا و متحدین در منطقه، رشد فزاینده تروریسم و نا امنی جهانی است اما نتیجه اقدامات سازنده جمهوری اسلامی ایران و متحدین، شکست داعش و امنیت منطقه و تضمین امنیت بالای ایران اسلامی است.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: بازخوانی مداخلات گستاخانه  اخیر آمریکا و همراهانش نشان می دهد که اغتشاشات هفته گذشته در چند مرحله طراحی شده بود؛ اول، تحریک جوانان، ایجاد اغتشاش و نا امنی و کشته سازی. دوم، ورود فعال منافقین به صحنه و تشدید کشتار و اقدامات گسترده مسلحانه و سوم، هدایت عوامل تروریستی شکست خورده داعش در منطقه به سمت جمهوری اسلامی ایران.

وی اضافه کرد: هوشیاری مردم و اقدام به موقع دستگاه های امنیتی و انتظامی، نقشه دشمن را شکست اما باید با حفظ وحدت و همدلی، ایران اسلامی را به اوج قله های پیشرفت و رفاه رساند.

کد مطلب 4192036

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • تبریزی IR ۱۲:۱۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
      0 0
      پاسخ
      آقای امیر عبداللهیان سلام . من واقعا خصوصیات اخلاقی و سیاسی شما را غیرتمندانه و انقلابی صحیح می دانم. اما اخیرا جریانات مخالف دولت بر خواسته مردم مصر هستند. چرا حالا؟ قبل ها نه؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها