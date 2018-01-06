تمرکز دولتمردان باید بر رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا ملکشاهی در خصوص کنترل و مدیریت تجمعها و اعتراضات مردمی، اظهار داشت: در ایران مردمسالاری دینی حاکم است و باوجوداینکه آزادیخواهی در ذات اسلام وجود دارد میتوان گفت، نظام مقدس جمهوری اسلامی بزرگترین ظرفیت را برای شنیدن خواستههای مردم را دارد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: باید توجه داشت که جامعه امروزی ما نیز دچار یک سری مشکلات اقتصادی مانند بیکاری و مؤسسات مالی روبهرو است که آثار منفی روانی و مالی را بر مردم تحمیل کرده و مردم عصبانی شدهاند.
وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی صدای مردم هستند، افزود: تأکید ما این است که ازاینپس دولتمردان باید به حرف مردم گوش کنند برای حل مشکلات تمرکز کنند زیرا مردم صاحب این انقلاب و ولینعمت هستند.
ملکشاهی راد بابیان اینکه افرادی که به خیابانها آمدند ۲ دسته بودند، گفت: یک دسته مردمی بودند که خواستههای به حقی داشتند و مطالب خود را بیان کردند ولی گروه دیگری نیز آمد که مقاصد دیگری داشت و نفع مردم را در نظر نگرفتند، زیرا اگر نفع مردم را در نظر میگرفتند به اموال عمومی و شخصی آسیب نمیرساندند.
نماینده مردم خرمآباد در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه در تمام کشورهای جهان میبینیم که افراد معترض اعتراض خود را بیان میکنند ولی در همین کشورها اگر اعتراضات به سمت آشوب برود، سختترین برخوردها را انجام میدهند، گفت: آمریکا به سیاهپوستان اجازه راهپیمایی نمیدهد حتی آنها را به ضرب گلوله میبندند و بهتر است آمریکا به رفتار رژیم صهیونیستی در کودک کشیها نیز توجه داشته باشد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مردم بهخوبی فهمیدند که راه خود را باید از آشوبگران جدا کنند و در مقابل آشوبگران ایستادند و در استان لرستان به دلیل آشوبِ اغتشاشگران که جان چند هموطن را گرفت، مردم در مقابل آنها ایستادند.
نظر شما