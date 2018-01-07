به گزارش خبرگزاری مهر محمد حسین متولی گفت: سرانه بازی‌های فکری در ایران بسیار پایین است درحالی که درکشورهای دیگر ۱۰۰ برابر ما است که بیشتر به سمت خلاقیت رفته‌اند ولی در ایران بیشتر به سمت مهارت‌افزایی رفته است.

مدیر موسسه فرهنگی هوپا ادامه داد: البته مهارت افزایی بد نیست اما باید کودکان ابتدا خلاقیت داشته و استعدادهایشان شکوفا شود. باید تمرکز اصلی بر روی خلاقیت و بازی‌های فکری باشد بعد از آن مهارت کسب کنند.

وی با اشاره به نمایشگاه کالاهای فرهنگی افزود: در دوره‌های قبل هدف مشخص نبود و فضای روشنی نداشت و فقط فراخوان اعلام می‌شد و محصولات را جذب می‌کردند که معیار مشخصی نداشتند اما امسال خیلی بهتر برگزار شده است. فقط عنوانی که به نام جایزه فیروزه انتخاب شده مناسب نیست.

متولی با اشاره به تلیغات ضعیف در امر اطلاع رسانی از این نمایشگاه اظهار داشت: متاسفانه تبلیغات خوبی صورت نگرفته است و اسمی که انتخاب شده باعث شده خیلی از مردم به محتوای نمایشگاه پی نبرند و بازدید نکنند.

وی با اشاره به اینکه بازی‌های فکری آموزش یکی از نیازهای بسیار مهم خانواده‌ها است گفت: بازی‌های فکری آموزشی یکی از نیازهای بسیار مهم از بدو تولد تا سنین آخر زندگی است که باعث شکوفایی خلاقیت در کودکان می‌شود. همچنین بسیار تاثیرگذار درصنعت جامعه و آموزش است.

وی بیان داشت: در خصوص بازی و بازی‌های فکری و فیزیکی، سیاستگذاری و حمایت‌ها باید تقویت شود. این اتفاق به یک سیاستگذاری قوی و یک صنف منسجم نیاز دارد.

متولی با اشاره به اینکه بزرگترین معضل نداشتن یک سازمان صنفی برای بازی است خاطر نشان کرد: هیچ نهاد و صنفی برای اسباب بازی وجود ندارد و وقتی برای تعامل به شرکت‌های خارجی مراجعه کردیم آنها یک نامه صنفی خواستند که نامه صنفی ما زیر نظر اتحادیه بزازان بود و برای خارجی‌ها این قابل قبول نیست. آن‌ها گفتند چگونه شما تولیدکننده بازی فکری هستید ولی زیر نظر صنف بزازان قرار دارید.

وی بیان داشت: با سیاستگذاری درست، تولید کننده تشویق به تولید بیشتر می‌شوند و با ایجاد یک صنف برای اسباب بازی بسیاری از مشکلات ما در این حوزه رفع خواهد شد.