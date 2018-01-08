مصنوعات سنگی «سریش آباد» ناکام شد/ نبودمواداولیه کارگاه رازمین زد

خبرگزاری مهر – گروه استانها؛ زیبا امیدی فر: تقریباً بهمن ماه سال گذشته بود که خبر از افتتاح و راه اندازی کارگاه مصنوعات سنگی سریش آباد مختص به شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر در شهرستان قروه به گوش رسید.

کارگاهی که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی بارها قبل از افتتاح مورد بازدید قرار گرفت و بنا بود در ایام دهه فجر افتتاح شود اما به دلیل آماده نشدن برای زمان مدنظر در شهریور ماه امسال همزمان با هفته دولت و با شعار تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بالأخره پس از چند ماه انتظار به بهره برداری رسید.

این کارگاه تولیدی که در سال ۹۴ جواز تأسیس گرفت، دارای ۱۹ واحد است که در صورت فعالیت مستمر برای صدها نفر ایجاد اشتغال می کرد.

کارگاه تولید مصنوعات سنگی سریش آباد که در راستای جلوگیری از خام فروشی سنگ و ایجاد اشتغال و فرآوری محصولات معدنی تأسیس شد و با وجودی که برای راه اندازی آن بسیار هزینه و سر و صدا شد اما به دلایل مختلفی پس از دو ماه فعالیت تعطیل و از حرکت ایستاد.

این مسئله باعث شد تا اعتراض کارگران و صنعت گران این حوزه را در کنار اعضای شورای شهر و مردم منطقه به همراه داشته باشد به طوری که بارها در شبکه های اجتماعی و فضاهای عمومی نسبت به این وضعیت واکنش های مختلفی صورت گرفت.

علت تعطیلی کارگاه همین طور حول محور مسایل مختلفی در حال گردش بود و هر کسی از دیدگاه خود به تحلیل موضوع می پرداخت و انگشت اتهام را به طرف متولیان می گرفت. این موضوع تا جایی ادامه یافت که نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس را هم به میدان آورد و در بازدیدی از این کارگاه وعده پیگیری مسئله و حل مشکل را داد.

بهانه ای برای توجیه

مشکل اصلی کارگاه مصنوعات سنگی سریش آباد که در راستای جلوگیری از خام فروشی راه اندازی شد، نبود مواد اولیه و خام است.

مسئول کارگاه مصنوعات سنگی سریش آباد ضمن بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سریش آباد کارگاه های مصنوعات سنگی وجود داشت اما هرکدام به صورت جدا و در قالب مشاغل خانگی فعالیت داشتند و ساماندهی نشده بودند و تمام مواد اولیه برای تولید را از سنگ های مرمر دورریز منطقه تهیه می کردند.

به گفته «محمد تقی عبدی» بر همین اساس و باتوجه به برآوردهای صورت گرفته و طرح توجیهی ارائه داده شده تصمیم به راه اندازی مجتمع کارگاهی مصنوعات سنگی به صورت ساماندهی و سازمان یافته گرفته شد.

وی با بیان اینکه این کارگاه ابتدا قرار بود به صورت خودگردان و برای خانواده شهدا به عنوان جامعه هدف باشد، افزود: شرکت معادن کوثر بعد از آغاز کار و انجام طرح مطالعاتی درخواست زمین برای احداث کار کرد و بر همین مبنا شهرداری سریش آباد زمینی در مساحت ۴ هزار مترمربع را به این کارگاه اختصاص داد.

عبدی از اجاره دادن این زمین توسط شهرداری به صورت رایگان به مدت ۱۵ سال خبر داد و گفت: با این توافق نامه شرکت کوثر با همکاری سازمان صنعت و معدن استان پیگیر دریافت جواز تأسیس کارگاه شدند.

وی با تأکید بر اینکه بنابر قانون مرتبط به معادن، هر شرکتی در حوزه معدن باید کارگاه های صنعتی و تولیدی واقع در منطقه و زیر مجموعه خود را حمایت کند و مواد اولیه و خام کارگاه ها را تأمین نماید، این کار را نه تنها مانع از خام فروشی دانست بلکه از آن به عنوان عامل سود رسانی به معادن نام برد.

عبدی از انجام کارهای عمرانی و خدماتی کارگاه برای آماده سازی خبر داد و بیان کرد: قرار بود کارگاه برای ایام دهه فجر بهره برداری شود اما با کارشکنی برخی با این توجیه که بازار هدف برای مصنوعات سنگی وجود ندارد و تأمین نیروی انسانی و کسانی که متولی امر در تولید و فروش محصولات باشند مشکل است، روند راه اندازی کارگاه متوقف شد.

به گفته وی پس از توقف عملیات اجرایی کارگاه طی بازدیدی که فرماندار و شورای وقت و شهردار از کارگاه تعطیل شده داشتند قرار بر این شد که این پروژه را شهرداری تکمیل و نیروی انسانی تأمین و واگذار شود از آن طرف هم بنیاد کوثر طبق وظیفه تعیین شده به فکر تأمین مواد اولیه و خام کارگاه باشد.

مسئول کارگاه در ادامه گفت: برای این کار شهرداری از بخش خصوصی با هزینه کرد ۶۰۰ میلیون تومان برای تجهیز و تکمیل و تهیه دستگاه های موردنیاز و تکمیل تأسیسات خدماتی استفاده کرد و بدین صورت کارگاه آماده بهره برداری در شهریور ماه شد.

زلزله وعده ها

بدین ترتیب کارگاه مصنوعات سنگی سریش آباد در هفته دولت با ۱۵ واحد راه اندازی شد و سپس به ۱۹ واحد رسید و روند کار ادامه داشت تا اینکه طبق گفته های محمدتقی عبدی از اواسط آبان ماه به دلیل نبودن مواد اولیه و خام و تأمین نکردن آن، کارگاه تعطیل و از فعالیت ایستاد.

هرچند بنا به گفته های مسئول کارگاه و اعضای شورای شهر، کارگاه مصنوعات سنگی سریش آباد از شهریور تا اواسط آبان مشغول به کار بود اما در این مدت زمانی هم بارها در مقاطع مختلفی از یک هفته تا ده روز به دلیل نبود مواد خام و نگاه های سیاسی برخی افراد به صورت موقت تعطیل می شد.

در واقع چشم انداز ایجاد اشتغال کارگاه ابتدا برای ۶۰ نفر به صورت مستقیم و سپس ۴۰ نفر به صورت غیرمستقیم بود و این کارگاه به دلیل اینکه تولید صنایع دستی است ظرفیت بالای ایجاد اشتغال را خواهد داشت.

برای کارگاه مصنوعات سنگی سریش آباد در مجموع ۲ میلیارد تومان هزینه شده است. در مدت فعالیت کارگاه ۳۰۰ تن سنگ خام زیر ۴۰۰ کیلو به واحدها داده شد اما به گفته صنعت گران این میزان سنگ برای تولید کافی نبود.

مسئول کارگاه مصنوعات سنگی سریش آباد با بیان اینکه بعد از تعطیلی کارگاه با مقوله ایجاد اشتغال و بیکاری و از آن طرف بدهی به پیمانکار به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان مواجه شده و بلاتکلیف مانده ایم، گفت: سازمان صنعت، معدن و تجارت می توانست به عنوان متولی اصلی این مهم با مدیریت خود این پروژه را به سرانجام برساند اما دلیل این همه تعلل نامشخص است.

محمد تقی عبدی به نبود مشکل برای فروش محصولات کارگاه اشاره کرد و افزود: تولیدات کارگاه در بازارهای داخلی و خارجی همانند چین مشتری داشته و در واقع مشکل فروش وجود ندارد .

نیاز اصلی ما تامین مواد اولیه است

باتوجه به گفته های مسئول کارگاه، شرکت کوثر مجوز برداشت و خروج لاشه به صورت محدود دارد و همین باعث شده که نسبت به وظیفه خود متعهد نباشد چرا که لاشه سنگ ارزش فروش در داخل ایران را ندارد اما در خارج از کشور به فروش می رود و این در حالی است که به خوبی می توان لاشه های سنگ را استحصال کرد.

عبدی راهکار اصلی برای احیای دوباره کارگاه را در نظارت بیشتر بر معادن دانست و گفت: برای مصنوعات سنگی بازار فروش و نیروی کار ماهر وجود دارد و در واقع توجیه اقتصادی با ایجاد ارزش افزوده هم می توان داشت به شرطی که سنگ اولیه تهیه و تأمین شود.

وی خواستار جلوگیری از خروج لاشه های سنگ توسط همه معادن منطقه تا زمانی که مواد اولیه کارگاه ها را تأمین نکرده اند شد و بر لغو مجوز برداشت و خروج لاشه تأکید کرد.

با این اوصاف اعتراضات مسئول کارگاه مصنوعات سنگی سریش آباد و صنعت گران این حوزه در حالی تکرار می شود که بارها رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان بر تأمین مواد اولیه کارگاه های این صنعت تأکید کرده و اعلام داشته تمامی سنگ اولیه صنعت گران به شرط تولید محصول تهیه می گردد این در حالی است که طی مدت فعال بودن کارگاه اقدامی برای تأمین ماده اولیه صورت نگرفته و تمامی وعده ها در حد حرف باقی ماند.

اصل شفافیت

در همین رابطه یکی از مدیران شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر نیز در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار مهر اظهار داشت: بحث راه اندازی کارگاه مصنوعات سنگی سریش آباد از سال ۹۳ با هدف اشتغالزایی برای افراد جامعه هدف یعنی خانواده های شهدا و ایثارگران و سپس بیکاران بومی منطقه توسط شهرداری سریش آباد مطرح شد.

به گفته عصام مؤمنی برای راه اندازی کارگاه، شرکت ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان هزینه کرده و در واقع بیشترین هدف هم اشتغالزایی برای جامعه هدف بود.

وی با بیان اینکه هیچ شخصی برای مسئولیت کارگاه از طرف شرکت در نظر گرفته نشده است، افزود: محمدتقی عبدی که خود را مسئول کارگاه معرفی کرده هیچ سمتی ندارد و شرکت فعلاً فرد مسئولی را برای این کارگاه انتخاب نکرده است.

که البته لازم به ذکر است پیگیریهای خبرنگار مهر برای گفت و گو با شهردار سریش آباد به نتیجه نرسید و بر همین مبنا تنها با مسئول کارگاه به نمایندگی از اعضای شورای شهر و شهرداری گفت و گو شده است.

در ادامه مؤمنی هدف واقعی کارگاه را اشتغالزایی برای 100 نفر دانست و به علت اصلی تعطیلی کارگاه اشاره کرد. وی گفت: کارگاه دو ماه به صورت آزمایشی فعالیت داشت و در این مدت به دلیل اینکه پروانه بهره برداری در دست کار بوده و هنوز دریافت نشده تصمیم بر این شد که کارگاه تعطیل شود و لذا این تعطیلی هیچ ارتباطی به تأمین مواد اولیه ندارد».

وی راه اندازی مجدد کارگاه را منوط به دریافت پروانه بهره برداری دانست و تصریح کرد: شرکت معادن کوثر به دنبال سود نبوده و نیست و هیچ گونه تعهدی در قبال تأمین مواد اولیه ندارد بلکه خود را ملزم به این کار می داند.

این مقام مسئول در ادامه باتوجه به اعتراضات صورت گرفته، از نبود شفافیت لازم در کارگاه ها و میان متولیان این حوزه گفت و عنوان کرد: وقتی سنگ خام داده می شود و مسئولان کارگاه آن را می فروشند و خود را مقصر نمی دانند اعتراضی وارد نیست و باید شفافیت کامل برای خود ایجاد کنند بعد انتظار همکاری داشته باشند و این در حالی است که در این میان تعدادی دلال سود کلانی به جیب می زنند.

به گفته مؤمنی متولیان کارگاه های مصنوعات سنگی باوجود آنکه تعهد داده اند خروجی مناسبی از مواد خام به دست بیاورند اما سنگ های خام را فروخته و سپس ما ایراد می گیرند.

وی با اشاره به اینکه از سال ۹۳ تا کنون هر ماه به میزان ۱۱۶ تن سنگ خام به کارگاه های سطح شهر ارسال شده از خروجی نامناسب کار گفت و ادامه داد: تا کنون خروجی مناسبی از این سنگ های خام آن طور که باید دیده نشده لذا انتظار ما این است که وقتی مواد اولیه داده می شود باید خروجی کار هم ارائه گردد و دست واسطه و دلال از میان برداشته شود.

قصد دخالت در سیستم کاری و گرفتن سودی نداریم

عصام مؤمنی از برداشت ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن سنگ به صورت سالیانه از معادن خبر داد و همچنین به هزینه هایی که در معادن صورت می گیرد و دیده نمی شود پرداخت و یادآور شد: این شرکت قبل از بارگیری سنگ حقوق دولتی آن را پرداخت و سپس اقدام به بارگیری نموده و در خصوص هزینه کرد آن هیچگونه دخالتی ندارد.

وی به نمونه کارهایی که شرکت برای شهر سریش آباد انجام داده است اشاره کرد و افزود: در مدت چهار سال اخیر بیش از پنج میلیارد تومان در حوزه های مختلف در این شهر هزینه شده است.

مؤمنی هر کاری را با راهکار و روش قانونی خود صحیح دانست و یادآور شد: شرکت به دنبال گرفتن پروانه بهره برداری کارگاه های صنایع دستی سریش آباد است و اینکه گفته می شود تعلل در دریافت آن صورت می گیرد صحت ندارد و در واقع به محض دریافت پروانه بهره برداری کارگاه مصنوعات سنگی فعال خواهد شد.

به گفته وی با دریافت پروانه بهره برداری به دنبال واگذاری آن از طریق واگذاری یا اجاره به شرط تملیک هستیم و قصد دخالت در سیستم کاری و گرفتن سود و منفعتی را نداریم.

باتوجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد این مشکل از یک طرف به نبود شفافیت و تعهد لازم میان مسئولان کارگاه ها و از طرف دیگر محدودیت قانونی در کنار بی اعتمادی نسبت به صنعت گران و مسئولان مرتبط است و در این میان چرخه اعتراضات در ذهن مردم می چرخد و باید دید چه زمانی از حرکت می ایستد و به ثبات کاری و رونق تولید پیوند می خورد.