جشنواره اقوام ایرانی و خلیج فارس در بندرعباس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان، محسن ضیایی بیان داشت: جشنواره اقوام ایرانی و خلیج فارس با همکاری شهرداری، استانداری و اداره کل میراث فرهنگی هرمزگان با برنامه های متفاوت در بندرعباس برگزار میشود.
وی اجرای موسیقی و آیینهای اقوام مختلف از سراسر کشور، نمایش و فروش صنایعدستی هنرمندان استانهای مختلف، ایجاد سیاه چادر عشایر و اقوام مختلف را از جمله برنامه های این جشنواره عنوان کرد و افزود: همچنین معرفی و فروش سوغات استانهای شرکت کننده از دیگر برنامههای این جشنواره است.
ضیایی افزود: هدف از برگزاری این نوع جشنواره ها را آشنایی با آیین ها و سنت های اقوام ایرانی در سطح جامعه و گردشگران است.
وی با بیان اینکه ۲۰ استان در بخش نمایشگاه صنایع دستی جشنواره اقوام ایرانی در بندرعباس شرکت دارند، افزود: این جشنواره ۲۰ تا ۲۹ دیماه به مدت ۱۰ روز با اجرای برنامههای به یادماندنی در بندرعباس پارک دولت زیر پرچم برگزار میشود.
