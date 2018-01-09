به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پورقاضی در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از عدم اجرای وعده دولت برای تک‌نرخی کردن ارز، گفت: بانک مرکزی دهها بار قول داده است که ارز را تک نرخی کند، اما نه این کار انجام می‌شود و نه بانک مرکزی در این رابطه پاسخگو است، این در حالی است که دلیلی هم برای این عدم اجرا، اعلام نمی‌شود که چرا این اتفاق را رقم نمی زنند.

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران افزود: بانک مرکزی علیرغم اینکه بخشی از حاکمیت است، در این رابطه پاسخگو نیست و به نظر می‌رسد نمی‌توان روی حرف بانک مرکزی حساب کرد، پس طبیعی است که اعتراض باشد، دل همه فعالان اقتصاد نیز خون است و دلشان می‌خواهد فریاد بزنند.

وی با بیان اینکه کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در توقف ثبت سفارش کالاها غیرقانونی است، گفت: سوال اینجا است که چه کسی باید هزینه این امر را بدهد؛ این در حالی است که وزارت صنعت رژیم تجاری کشور را به هم می‌ریزد و وزارت صنعت فضای سرمایه‌گذاری را ناامن کرده است.

پورقاضی با بیان اینکه وزارت صنعت به عنوان یک بخش از حاکمیت، در حال بهم ریختن اقتصاد ایران است، گفت: اتاق بازرگانی در این رابطه باید واکنش نشان دهد؛ چراکه نکته این است که باید محملی قانونی برای بیان این اعتراضات اقتصادی فراهم کرد.