معارف قرآن و نهج البلاغه باید وارد بطن زندگی مردم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا مهدوی ارفع روز یکشنبه در جلسه نهضت جهانی نهج‌البلاغه خوانی اظهار داشت: انحطاط حاکم در دنیای امروز در جوامع مختلف روز به روز در حال گسترش است و مهم ترین دلیل بروز این مسائل دوری از ارزش های الهی و حاکم شدن منافع مادی در میان حاکمان و مردم است.

وی افزود: بدون شک اهتمام به معارف الهی توصیه شده از سوی انبیا و اولیا و تلاش در جهت حاکم کردن احکام الهی اصلی ترین راهکار برای بازگشت انسان ها به فطرت و خویشتن خویش است.

مجری طرح نهضت جهانی نهج‌البلاغه خوانی ادامه داد: بهره گیری از کتاب انسان ساز قران کریم و رهنمودهای مولای متقیان علی (ع) در نهج البلاغه می تواند انسان ها و بویژه مسلمان را در این مسیر هدایت کند.

مهدوی ارفع تاکید کرد: متاسفانه آنگونه که باید در جوامع اسلامی نیز نتوانسته ایم از معارف این کتب آسمانی بهره ببریم و این عطیه های خداوندی مهجور واقع شده اند و بروز بسیاری از آسیب های اجتماعی نیز ناشی از دور شدن از سفارشات و احکام این کتاب هاست.

وی اضافه کرد: باید معارف ناب قرآن کریم و نهج‌البلاغه وارد بطن زندگی مردم شود ور در یک کلام زندگی‌ها، قرآنی و نهج ‌البلاغه ‌ای شود.

مجری طرح نهضت جهانی نهج‌البلاغه خوانی یادآور شد: رهبر معظم انقلاب می فرمایند: نهج‌ البلاغه کتاب تدوین‌ شده انقلاب اسلامی است و مهم ترین وظیفه ما نیز گسترش گفتمان انقلاب اسلامی است.

حجت‌الاسلام مهدوی ارفع تاکید کرد: این طرح در ایران و برخی از کشورهای دیگر در حال اجراست و هدف آن این است که به ‌صورت خلاصه و با قیمت ارزان در اختیار عموم جامعه قرار گیرد.