سرهنگ عیسی طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر بسته‌بندی و جاسازی مواد مخدر از نوع گل در داخل عایق‌های حرارتی (پشم شیشه) در یکی از انبارهای سورت و بسته‌بندی کالاهای صادراتی در یکی از روستاهای شهرستان، موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان آستارا قرار گرفت.

وی افزود: پس از اخذ دستورات قضایی و ورود تیم‌های عملیاتی انتظامی، مأموران در بازرسی دقیق از محموله پشم شیشه، موفق شدند مقدار ۱۶۷ کیلوگرم مواد مخدر از نوع گل را که به‌صورت ماهرانه‌ای در میان کالا جاسازی شده بود، شناسایی، کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا با اشاره به اهمیت هوشیاری و اشراف اطلاعاتی پلیس در مقابله با قاچاق مواد مخدر تصریح کرد: این عملیات در راستای برخورد قاطع با سوداگران مرگ و جلوگیری از انتقال و توزیع مواد مخدر انجام شد و پلیس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و عملیاتی، اجازه نخواهد داد قاچاقچیان از پوشش های مختلف برای جابه‌جایی مواد مخدر سوءاستفاده کنند.

سرهنگ طالبی در پایان با تأکید بر تداوم طرح‌های مقابله‌ای با قاچاقچیان مواد مخدر خاطرنشان کرد: پلیس با تمام توان در مسیر تأمین امنیت و آرامش جامعه گام برمی‌دارد و از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه خرید، فروش و توزیع مواد مخدر، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.