کشتی سازی به سمت کارهای غیرتخصصی رفته است/لزوم توجه به حوزه دریا

به گزارش خبرنگار مهر، اله مراد عفیفی پور ظهر چهارشنبه در جلسه اشتغال پیرامون اقتصاد مقاومتی بیان داشت: شناخت خوبی از ظرفیت های نسبی استان داریم. گردشگری دریایی یکی از ظرفیت های استان است. در شرق و غرب ظرفیت های متعدد گردشگری داریم که همه دستگاههای متولی این امر از جمله بانکها بایستی برای رونق آن کمک کنند.

وی عنوان کرد: چندین جلسه با تعاونی های روستایی قایقداران جزیره قشم برگزار کردیم و ترغیب شدند از شناورهای مناسب تر تفریحی استفاده کنند. اما مشکل عمده آنها ترس از بازپرداخت اقساط بانکی است و انگیزه ای برای نوسازی ناوگان تفریحی خودشان ندارند.

عفیفی پور با بیان اینکه یک گردشگر زمانیکه به منطقه وارد می شود ۱۰ شغل مستقیم را ایجاد می کند، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم از جاسک تا پارسیان از ظرفیت دریا بهره برداری کنیم ظرفیت مناسبی در حوزه گردشگری ایجاد خواهد شد.

به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان، ۸ اسکله شناور برای استقرار در نقاط گردشگری جزیره هرمز و خور آذینی در حال ساخت است که کمک زیادی به افزایش و سهولت حضور گردشگران و بهره مندی از ظرفیت های گردشگری این مناطق خواهد کرد.

وی با اشاره به ظرفیت های صنایع دریایی در کشور و استان هرمزگان، اظهارداشت: امروز کشتی سازی ها مخصوصا کشتی سازی های دولتی ظرفیتشان را به سمت استفاده از کارهای غیرتخصصی برده اند. اگر اراضی در کشتی سازی خلیج فارس و ظرفیت تسهیلات منطقه ویژه وجود دارد باید برای تولیدات تجهیزات جانبی از جمله ایمنی، تجهیزات یدکی و شیلاتی استفاده شود که در بخش دریا می تواند رونق بخش زیرساختهای اشتغال پایدار باشد.

عفیفی پور تصریح کرد: اگر از ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی و تسهیلات ویژه استفاده مناسب کنند می تواند معیشت مناطق روستایی استان را بشدت تحت تاثیر قرار دهد.

وی افزود: اگر تولید نباشد اشتغال نیست، زمینه اصلی اشتغال تولید است. بنابراین تولید صنعتی که ظرفیت آن در کشور وجود دارد می تواند پایه گذار اشتغال پایدار و رفاه مردم را در پی داشته باشد.