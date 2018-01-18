شیعه مدیون عالمان دغدغه اندیش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدتقی سبحانی ظهر پنج‌شنبه در همایش بررسی اندیشه‌های کلامی علامه کاشف الغطاء که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: این عالم ربانی شخصیتی جهان اسلامی است که قوم و منطقه را درنوردیده است.

وی افزود: علامه کاشف الغطاء با اینکه هیچ‌گاه در ایران زندگی نکرده است ولی در میان آثار ادبی خود به شعرای ایران استناد و اشعارشان را ترجمه کرده است.

عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی با بیان اینکه علامه به مکان خاصی محدود نمی‌شود، اظهار داشت: علامه کاشف الغطاء عمده زمان خود را در نجف و عراق بوده ولی آن‌قدر در تعامل با دیگر بلاد بود که نباید او را شخصیتی منحصر به نجف و عراق بدانیم.

وی اضافه کرد: بزرگ‌ترین ویژگی او این است که متکلم است و طوری در این زمینه حرکت کرده که گذشتگان حرکت داشتند و او احیاگر سنت کلامی امامیه بوده است.

شخصیت علامه کاشف الغطاء برای نسل جوان درس آموز است

حجت الاسلام سبحانی با بیان اینکه شخصیت علامه کاشف الغطاء برای نسل جوان درس آموز است اضافه کرد: متکلمان دو گونه در تاریخ رخ نموده‌اند؛ دانش اندیش و دغدغه اندیش که شیعه مدیون هر دو گروه است ولی نقش گروه دوم پررنگ‌تر است.

وی اظهار کرد: اگر اندیشه به فرهنگ تبدیل نشود و وارد بازار و مورد توجه نباشد کم اثر است به همین دلیل علامه کاشف الغطاء که بدون تردید یک اندیشمند بزرگ بوده که می‌توانسته در گوشه حوزه بنشیند به صحنه عمل آمده و دغدغه‌های مردمی که گرفتار جهل و افکار انحرافی بوده‌اند را برطرف کرده است.

استاد حوزه علمیه تأکید کرد: دوره وی پرمخاطره‌ترین دوره شیعه و عصر انحطاط دنیای اسلام و نفوذ و حرکت استعمار بوده و جهان اسلام با خنجر فلسطین جریحه‌دار شده است.

وی تأکید کرد: عصر او عصری است که جوانان شیعه، امتداد جریان چپ جهانی هستند و در این دوره بیشترین ضربه به جوانان شیعه از ناحیه اندیشه‌های انحرافی خورد ولی کاشف الغطاء سعی کرد با وقت گذاشتن و جهاد علمی و معنوی به رفع این دغدغه‌ها بپردازد.

مرحوم کاشف الغطاء انسانی دغدغه‌مند و دلسوز برای پرسش‌های جامعه بود

حجت الاسلام سبحانی اضافه کرد: ایشان انسانی دغدغه‌مند و دلسوز برای پرسش‌های جامعه بوده است زیرا متکلمی که سؤالات جامعه را متوجه نشده و پاسخ ندهد وارد حوزه علم کلام نشده است.

وی گفت: همچنین رویکرد کلامی ایشان، جدید است چون پرسش‌ها را از عصر و محتوا را از منابع گرفته و میان این دو حوزه پیوند برقرار کرده است.

عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی با بیان اینکه رویکرد تمدنی علامه کاشف الغطاء بسیار برجسته است، اضافه کرد: مرحوم کاشف الغطاء از هر نکته کلامی و فقهی و اخلاقی، تفسیری تمدنی ارائه کرده است.

وی عنوان کرد: رویکرد تربیتی در آثار ایشان نیز به خوبی مطرح است؛ وی می‌گوید رسالت معارفی که ما عرضه می‌کنیم تربیت مردم و جوانان است.

حجت الاسلام سبحانی افزود: بسیاری از آثار فیلسوفان و متکلمان بر روی دغدغه‌های ذهنی آنان متمرکز بوده در حالی که ایشان مطالبی مطرح کرده که به تربیت نفوس بپردازد.

بهره بردن از همه ظرفیت‌های میراث معنوی شیعه

وی ادامه داد: بهره بردن از همه ظرفیت‌های میراث معنوی شیعه برای تبیین مباحث کلامی از دیگر ویژگی‌های ایشان است.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد: وی با تمام هویت وارد تبیین یک نظریه شده که قطعاً در میان متفکران معاصر ما کمتر افرادی هستند که این ویژگی را داشته باشند.

وی افزود: حرکت میدانی و حضور فعال در صحنه مباحثات و گفتگوهای علمی و معرفتی از دیگر ویژگی‌های علامه کاشف الغطاء است.

حجت الاسلام سبحانی افزود: حرکت کلامی کاشف الغطاء کاربردی و واقع‌گرایانه است چون وارد میدان پرسش‌ها و چالش‌های در برابر مکتب بوده است.

وی افزود: در آثار ایشان بر می‌خوریم که مطالبی مطرح و پاسخ داده شده ولی برای ما قانع کننده نیست که باید به این مسئله توجه کنیم که وی در شرایط سختی زندگی کرده که پول برای چاپ کتاب خود نداشته و کتابخانه محدودی در اختیار داشته و گاهی به پرسش‌ها به صورت مختصر جواب داده است.

عضو هئیت علمی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی با تقدیر از چاپ موسوعه ۱۴ جلدی به نام این عالم بزرگ گفت: تألیف این موسوعه کار بزرگی بوده است که البته کارهای بزرگ ممکن است ایراداتی هم داشته باشد که باید رفع شود.