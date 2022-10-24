به گزارش خبرنگار مهر، علامه مرحوم آیت الله محمدحسین کاشف الغطاء از مراجع تقلید شیعه از خاندان کاشف الغطاء و از علمای متفکر و مجاهد استعمارستیز عراقی در قرن چهاردهم هجری بود.

حضرات آیات سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، آخوند خراسانی، محدث نوری، میرزا محمدباقر اصطهباناتی از اساتید و سید محسن حکیم، محمدجواد مغنیه و سید محمدعلی قاضی طباطبایی از شاگردان او بودند. وی در علوم فقه، خطابه، ادبیات عرب، فلسفه و حکمت، تفسیر و عرفان تبحر داشت. او در امور سیاسی دخالت می‌کرد و قائل به وجوب ورود به سیاست و از علمای ضد استعمار و صهیونیسم بود. او دغدغه‌هایی در زمینه اطلاح‌طلبی دینی داشت و بیشترین تلاشش برای ایجاد وحدت بین مسلمانان و فرق اسلامی بود. وی آثار بسیاری به ویژه در معرفی و دفاع از شیعه دارد که مهم‌ترین آنها کتاب اصل الشیعه و اصول‌ها است.

با توجه به جایگاه این عالم نواندیش، دومین پیش همایش کنگره بین المللی مرحوم علامه آیت الله شیخ محمد حسین کاشف الغطاء در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود.

در دومین پیش همایش کنگره بین المللی علامه آیت الله شیخ محمد حسین کاشف الغطاء اندیشه‌های فقهی این عالم بزرگ بررسی و از مجموعه فقهی موسوعه کاشف الغطاء رونمایی انجام خواهد شد.

در این نشست آیت الله حسینی بوشهری به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

زمان برگزاری پنجشنبه پنجم آبان ماه ۱۴۰۱ ساعت ۹ صبح است.

علاقمندان می‌توانند به صورت مجازی و از طریق اینجا در این نشست شرکت کنند.