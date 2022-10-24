  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۰۶

در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛

دومین پیش همایش کنگره بین المللی علامه کاشف الغطاء برگزار می‌شود

دومین پیش همایش کنگره بین المللی علامه کاشف الغطاء برگزار می‌شود

دومین پیش همایش کنگره بین المللی مرحوم علامه آیت الله شیخ محمد حسین کاشف الغطاء در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علامه مرحوم آیت الله محمدحسین کاشف الغطاء از مراجع تقلید شیعه از خاندان کاشف الغطاء و از علمای متفکر و مجاهد استعمارستیز عراقی در قرن چهاردهم هجری بود.

حضرات آیات سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، آخوند خراسانی، محدث نوری، میرزا محمدباقر اصطهباناتی از اساتید و سید محسن حکیم، محمدجواد مغنیه و سید محمدعلی قاضی طباطبایی از شاگردان او بودند. وی در علوم فقه، خطابه، ادبیات عرب، فلسفه و حکمت، تفسیر و عرفان تبحر داشت. او در امور سیاسی دخالت می‌کرد و قائل به وجوب ورود به سیاست و از علمای ضد استعمار و صهیونیسم بود. او دغدغه‌هایی در زمینه اطلاح‌طلبی دینی داشت و بیشترین تلاشش برای ایجاد وحدت بین مسلمانان و فرق اسلامی بود. وی آثار بسیاری به ویژه در معرفی و دفاع از شیعه دارد که مهم‌ترین آنها کتاب اصل الشیعه و اصول‌ها است.

با توجه به جایگاه این عالم نواندیش، دومین پیش همایش کنگره بین المللی مرحوم علامه آیت الله شیخ محمد حسین کاشف الغطاء در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می‌شود.

در دومین پیش همایش کنگره بین المللی علامه آیت الله شیخ محمد حسین کاشف الغطاء اندیشه‌های فقهی این عالم بزرگ بررسی و از مجموعه فقهی موسوعه کاشف الغطاء رونمایی انجام خواهد شد.

در این نشست آیت الله حسینی بوشهری به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

زمان برگزاری پنجشنبه پنجم آبان ماه ۱۴۰۱ ساعت ۹ صبح است.

علاقمندان می‌توانند به صورت مجازی و از طریق اینجا در این نشست شرکت کنند.

کد مطلب 5615209
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها