علامه کاشف الغطاء به دنبال تبلیغ درست معارف تشیع بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رضا استادی ظهر پنجشنبه در همایش بررسی اندیشههای کلامی علامه کاشف الغطاء که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: علمای اسلامی همواره برای دفاع از تشیع به نوشتن و تألیف آثار متعددی مبادرت کردهاند.
وی، علامه کاشف الغطاء را یکی از علمای متأخر در میان شیعه برشمرد و افزود: ایشان علاوه بر اینکه از خانواده بزرگ و عالمی بود ولی برای کسب علم زحمات زیادی را تحمل کرد و بیدلیل به این مقام نرسیده است که امروز ۱۴ جلد از آثار او چاپ میشود.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم اضافه کرد: علامه کاشف الغطاء، سالها به یادگیری فقه و اصول پرداخت و هیچ وقت خود را از فراگیری علم جدا ندانست.
وی اظهار داشت: طلاب و فضلای حوزه اگر میخواهند به جایی برسند باید با سواد و ملا شوند و در حال تدریس هم از تحصیل غافل نباشند.
آیت الله استادی اضافه کرد: کاشف الغطاء به دنبال این بود که شیعه را به درستی به دنیا معرفی کند تا سخنان اصلی شیعه مورد توجه قرار گیرد و در این مسیر نیز با مشکلات و کم لطفیهایی هم مواجه بوده است.
وی با اشاره به محبت و عشق علامه کاشف الغطاء به اهل بیت(ع)، گفت: وی با اینکه نسبت به برخی موارد در عزاداریها ایراداتی داشت ولی برای اینکه به اصل عزاداری لطمه نخورد اعتراضی نمیکند.
دبیر شورای عالی حوزههای علمیه همچنین با تجلیل از چاپ موسوعه آن مرحوم و زحمات دست اندرکاران، اظهار داشت: تولید کتاب یک مرحله از کار است و باید در ترغیب و تشویق دیگران به خواندن آثار هم تلاش داشته باشیم.
وی افزود: اگر کتابی به جایی اهدا میشود دنبال کنید تا مورد مطالعه قرار بگیرد.
آیت الله استادی، زمان سنجی و مخاطب شناسی را از ویژگیهای آن عالم دانست و بز لزوم الگوگیری حوزویان از وی تأکید کرد.
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