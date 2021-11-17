کاشف الغطاء شدن سخت، اما دست یافتنی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسینی بوشهری در دیدار معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی و دست اندرکاران مجموعه فقهی موسوعه علامه محمدحسین آل کاشف الغطاء گفت: از تلاش مستمر و مجاهدانه و مثمر ثمر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با ریاست برادر عزیر و بزرگوار حجت الاسلام والمسلمین لک زایی و همکاری دوستان فاضل، پژوهشگر، محقق و خستگی ناپذیرشان به خاطر اقدامات یکی پس از دیگری که آثارش نه تنها در حوزه علمیه بلکه در مراکز علمی ظهور و بروز پیدا می کند، تشکر می کنم.

وی با تأکید بر ضرورت احیا و تصحیح آثار بزرگان، یادآور شد: اگر افرادی مثل شما بزرگواران آستین همت بالا بزنند و آثار بزرگان، هم تصحیح و هم در معرض دید متفکران قرار گیرد، آثار و نتایج بسیاری خواهد داشت.

رئیس جامعه مدرسین حوزه عنوان کرد: گزارش فعالیت های معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی این دفتر برای من موجب اعجاب شد که شخصیت های ما در گذشته چقدر عمرشان برکت داشته و خداوند توفیق نصیبشان کرده است؛ اینهمه تنوع، عمق و دقت نشان می دهد علما در متن جامعه بودند و این آثار را در یک شرایط انزوا ننوشته اند و در عین حال که با جامعه در ارتباط بودند نیازهای جامعه را رصد می کردند و به مسائل علمی و سنتی حوزه هم می پرداختند.

وی با بیان اینکه ارزش کار شما در آینده که این آثار به عنوان کتب مرجع مورد استفاده قرار گیرد، شناخته می شود، گفت: نگاه احیاکننده به تراث گذشته کارهای بزرگی را به انجام می رساند و این آغاز یک مسیر بزرگ است که شما آن را دنبال می کنید و فعالیت های شما به عنوان یک حسنه نزد خدا ثبت خواهد شد.

آیت الله حسینی بوشهری در ادامه با اشاره به ضرورت ارتقای سطح علمی طلاب، ابراز کرد: امروز طلاب راه سختی در پیش دارند، از این رو نباید به معلومات سطحی بسنده کنند؛ فراز و فرودها در راه دستیابی به علم لازم است و برای کاشف الغطاء شدن سختی ها لازم است، البته رسیدن به این جایگاه دست یافتنی است، اما همت بلندی می طلبد.

رییس جامعه مدرسین حوزه با اشاره به اینکه برخی از طلاب از مسیر طلبگی خود ناامید می شوند و خیال می کنند رسیدن به علم دست نایافتنی است و امیدشان را نسبت به آینده از دست می دهند، مطرح کرد: این در حالی است که امکانات تحقیقی که در اختیار نسل جدید حوزه وجود دارد نسبت به نسل ما و گذشته قابل قیاس نیست؛ علامه امینی در راستای گردآوری منابع کتاب «الغدیر» مسافرت های بسیاری انجام دادند، اما امروز همه امکانات و منابع به صورت نرم افزاری در اختیار همگان قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: امروزه شرایط تحقیق و پژوهش علمی فراهم تر از گذشته است و اگر کسی امروز از این نظر دست از تحقیق بردارد و کنار بایستد و نظاره گر و بی تفاوت باشد، هم به حوزه و هم به خودش و هم آینده جهان اسلام ظلم کرده است.

آیت الله حسینی بوشهری در ادامه با تقدیر از مجموعه فقهی موسوعه علامه محمدحسین آل کاشف الغطاء، این مجموعه فقهی را مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: گاهی اوقات عده ای قصد دارند فقه و کلام ما را به چالش بکشند، اما آنگاه که با این ادبیات روبه رو شوند، عظمت علمی شیعه را در خواهند یافت؛ بحمدالله کار بزرگی صورت گرفته و آن را ارج می نهم و ان شاء الله که این خدمات با توفیقات بیشتر ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: تحلیل و مقابله با کتاب ها وقت می برد و کارعادی نیست و هرکسی که سررشته ای با کارهای پژوهشی داشته باشد عمق فعالیت شما را درک خواهد کرد.

در ابتدای این دیدار نیز، حجت الاسلام والمسلمین نجف لک زایی «معاون پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی و رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» گفت: یکی از کارهای مرکز احیای آثار اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصحیح و احیاء آثار بزرگان است و یکی از این کلان پروژه ها آثار علامه محمد حسین کاشف الغطاء بود که به ۳ موسوعه آثار کلامی، آثار فقهی و موسوعه آثار اجتماعی و سیاسی و تاریخی تقسیم می شود.

در ادامه، حجت الاسلام والمسلمین اکبر اسدعلیزاده «رییس مرکز احیای آثار اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» به ارائه گزارشی از روند تهیه مجموعه فقهی موسوعه علامه محمدحسین آل کاشف الغطاء پرداخت و گفت: این موسوعه چنانکه در سال ۱۳۹۶ بخش اول آن یعنی آثار کلامی در ۱۴ مجلد رونمایی و تقدیم شد، مجموعه دومش با عنوان آثار فقهی در ۲۷ مجلد به چاپ رسیده است.