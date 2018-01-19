به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مرادی، دبیر اجرایی طرح حمایت از پایاننامههای دکتری میز آموزش و پرورش قطبهای فکری فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی درباره طرح حمایت از پایاننامههای دکتری میز آموزش و پرورش قطبهای فکری فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی گفت: این طرح در جهت حمایت از پایاننامههایی که در راستای موضوعات تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش تصویب می شود، اجرا خواهد شد.
وی با بیان این که این طرح ویژه دانشجویان دکتری و سطح چهار حوزه است، افزود: متقاضیان برای شرکت در این طرح، بایستی طرح تحقیق خود را به همراه مدارک لازم، به ایمیلی که در پرتال دفتر تبلیغات اسلامی به نشانی www.dte.ir درج شده است، ارسال کنند.
دبیر اجرایی طرح حمایت از پایاننامههای دکتری میز آموزش و پرورش قطبهای فکری فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی ادامه داد: طرح تحقیق ارسالی در کمیته طرح حمایت از پایاننامهها بررسی میشود و مواردی که تصویب شود مورد حمایت قرار میگیرند.
وی با اشاره به این که ۵۷ موضوع برای این طرح در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این موضوعات با مشورت از اساتید و صاحبنظران مباحث آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت جمعآوری، بررسی و ارزیابی شده است، که در پرتال دفتر تبلیغات اسلامی قرار گرفته و دانشجویان میتوانند با مراجعه به این موضوعات، اگر موضوع مورد نظرشان در راستای همین موضوعاتی که مصوب شده، باشد به راحتی در این طرح شرکت کنند.
مرادی ضمن بیان ویژگی پایاننامههای مشمول این طرح افزود: در ارزیابی طرحها، مواردی که مد نظر قرار میگیرد، به این صورت است که موضوع پیشنهادی پس از بررسی باید در راستای موضوعات مصوب، مسألهمحور و کاربردی، متضمن نوآوری و بهروز، معطوف به معضلات و مسائل راهبردی و عینی آموزش و پرورش، در جهت بومیسازی و اسلامیسازی آموزش و پرورش باشد که مورد بررسی قرار می گیرد و طرح تحقیق را به جهت تبیین موضوع (روششناسی، پیشنیه، دامنه پژوهش، چارچوب نظری) بررسی میکنیم.
وی با بیان اینکه تواناییهای فردی متقاضی و تیم راهنمایی و مشاوره فرد نیز مد نظر قرار میگیرد اظهار داشت: در این طرح، دو نوع حمایت صورت میگیرد و موضوعاتی که کاملاً منطبق با موضوعات مصوب و مد نظر باشد، حمایت نوع اول را شامل میشوند و موضوعاتی که در راستای موضوعات مصوب باشد، از حمایت نوع دوم بهرهمند خواهند شد.
دبیر اجرایی طرح حمایت از پایاننامههای دکتری میز آموزش و پرورش قطبهای فکری فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به چاپ پایاننامههای مناسب گفت: نوع اول این حمایتها، مالی است و در حمایتهای غیرمادی مواردی مد نظر قرار گرفته که وقتی این پایاننامه به انجام رسید و تمامی مراحل آن انجام شد، تلاش میشود که با چند ناشر رایزنی شده و موضوعاتی که از اتقان خوبی برخوردار است و در راستای کارهای ما میباشد، به چاپ برسند.
وی افزود: نوع دیگر حمایتها، برگزاری نشست علمی، کرسی ترویجی و کارگاه آموزشی برخی از موضوعات با دعوت از مجری پایاننامه است و در مواردی ممکن است که از مجری بخواهیم یک طرح پژوهشی یا آموزشی یا فرهنگی از پایاننامهاش استخراج کند.
مرادی درباره زمان اعطای حمایت مالی تصریح کرد: برای طرحهایی که تصویب میشوند، در کمیته حمایت ناظری انتخاب میکنیم و این ناظر بر عملکرد این دانشجو در پایاننامه نظارت میکند یعنی وقتی که ۵۰ درصد از رساله نگاشته شد، پس از تأیید ناظر مرحلهای از پرداخت انجام میشود و مرحله آخر نیز پس از اتمام طرح و دفاع دانشجو از پایاننامهاش در دانشگاه و یا مرکز حوزوی خود و تأیید ناظر، پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به مدارک لازم جهت شرکت در این طرح اظهار داشت: برای شرکت در این طرح، فرم ثبت نامی را در پرتال مذکور قرار دادهایم که متقاضیان میتوانند پس از دانلود و تکمیل فایل word آن، گواهی اشتغال به تحصیل و گواهی قبولی در آزمون جامع یا گذراندن امتحانات شفاهی درس خارج برای طلاب، همراه طرح تحقیق پایاننامه، رزومه علمی متقاضی و استاد راهنما (شامل فعالیتهای آموزشی، تدریس، پژوهش، علمی اجرایی) را به آدرس الکترونیکی قید شده، ارسال کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از بررسی طرح، چنانچه مصوب شد و در برنامه طرح حمایت قرار گرفت، مدارک تکمیلی مانند رونوشت شناسنامه، کارت ملی و شماره حساب متقاضی دریافت خواهد شد تا عقد قراردادی برای حمایت صورت گیرد.
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