برف و کولاک چهارمحال و بختیاری را فرا می گیرد

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یک سامانه بارشی هم اکنون در حال ورود به استان چهارمحال و بختیاری است، اظهار داشت: این سامانه بارشی از اواخر امروز جمعه در سطح استان فعال می شود.

وی افزود: این سامانه بارشی ابتدا موجب بارش برف در مناطق غربی استان و سپس موجب بارش برف و باران در دیگر مناطق استان چهارمحال و بختیاری می شود.

مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بر اساس آخرین داده های هواشناسی با ورود سامانه بارشی به استان از بعدازظهر امروز تا اواخر وقت روز شنبه به تناوب افزایش ابر، وزش باد نسبتا شدید بارش برف و گاهی باران، کولاک و کاهش دید در غالب مناطق، به ویژه در نیمه غربی پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: برای روز یکشنبه با خروج سامانه، پدیده مه و صبح روزهای یکشنبه و و دوشنبه کاهش دما و یخبندان انتظار می رود.