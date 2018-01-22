نشست شورای امنیت بدون محکومیت اقدام آنکارا پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد که به منظور بررسی عملیات نظامی ترکیه در سوریه برگزار شده بود، بدون محکومیت این عملیات یا صدور اعلامیه مشترک پایان یافت.

در این جلسه که به درخواست فرانسه و برای بررسی وضعیت مناطق عفرین، ادلب و غوطه شرقی دمشق تشکیل شد، بیانیه‌ای در محکومیت عملیات ترکیه یا درخواست برای پایان آن صادر نشد.

«فرانسوا دولاتر» سفیر فرانسه، در نشست شورای امنیت اظهارات «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه این کشور را که روز یکشنبه مقامات ترکیه را به خویشتنداری دعوت کرده بود تکرار نمود.

وی افزود: اولویت وحدت شرکا در جنگ علیه داعش است و عفرین تنها یکی از عناصر بحران در سوریه است.

بنا بر اعلام منابع خبری، «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل در این نشست حضور نداشت.