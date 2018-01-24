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۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۳۳

منبع کُردی در عفرین: از ورود ارتش سوریه به عفرین استقبال می کنیم

منبع کُردی در عفرین: از ورود ارتش سوریه به عفرین استقبال می کنیم

یک منبع کُردی در عفرین اعلام کرد: ما از ورود ارتش سوریه به هر منطقه ای در عفرین بر اساس توافق با دولت سوریه استقبال می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع کُردی در عفرین به المیادین اعلام کرد: ما بخشی از بافت ملی سوریه هستیم. ما از ورود ارتش سوریه به هر منطقه ای در عفرین بر اساس توافق با دولت سوریه استقبال می کنیم.

این منبع بیان کرد: ما برای دفاع از خودمان سلاح حمل می کنیم و در راستای عداوت با دولت سوریه حرکت نخواهیم کرد. خواسته ما این است که بخشی از روند سیاسی باشیم و سلاح ما به دولت سوریه داده خواهد شد و در اصل متعلق به آن است. ما هیچگاه در ائتلاف آمریکایی نبوده ایم. ما گرایش های تجزیه طلبانه نداریم و خواسته ما برخی حقوق مان در کشور سوریه است.

کد مطلب 4209420

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    نظرات

    • ناشناس IR ۲۰:۱۱ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
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      حالا که ترکیه وضعتون را خراب کرده این حرفها را می زنید. خودتی!

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