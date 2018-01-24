منبع کُردی در عفرین: از ورود ارتش سوریه به عفرین استقبال می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع کُردی در عفرین به المیادین اعلام کرد: ما بخشی از بافت ملی سوریه هستیم. ما از ورود ارتش سوریه به هر منطقه ای در عفرین بر اساس توافق با دولت سوریه استقبال می کنیم.

این منبع بیان کرد: ما برای دفاع از خودمان سلاح حمل می کنیم و در راستای عداوت با دولت سوریه حرکت نخواهیم کرد. خواسته ما این است که بخشی از روند سیاسی باشیم و سلاح ما به دولت سوریه داده خواهد شد و در اصل متعلق به آن است. ما هیچگاه در ائتلاف آمریکایی نبوده ایم. ما گرایش های تجزیه طلبانه نداریم و خواسته ما برخی حقوق مان در کشور سوریه است.