حمایت جدی وزارت علوم از اردوهای راهیان نور دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی در نشست اعضای قرارگاه ملی راهیان نور دانشجویی شهید علم الهدی گفت: اکثریت دانشجویان ایران اسلامی، دارای اعتقادات دینی و انقلابی هستند و چندین پیمایش و پژوهشی که در کشور صورت گرفته است، این موضوع را تایید می کند.

وی با اشاره به اینکه همواره استقبال دانشجویان از اردوهای راهیان نور بیشتر از ظرفیت ها و امکانات است؛ بر ضرورت پشتیبانی بیشتر از این اردوها تاکید کرد.

وزیر علوم افزود: باید سامانه ثبت نامی دقیقی برای ثبت نام از متقاضیان حضور در اردوهای راهیان نور طراحی شود و با اطلاع رسانی قبلی از برنامه و زمان بندی برگزاری اردوهای راهیان نور، امکان ثبت نام اعضای هیات علمی نیز برای حضور در این اردوها فراهم شود.

وی تاکید کرد: رفاه، آسایش و ایمنی شرکت کنندگان در اردوهای راهیان نور برای ما یک اولویت مهم است و ضروری است که دانشگاهها و موسسات آموزش عالی برای مشارکت در این برنامه، صرفاً از وسایل حمل و نقل ایمن و سالم استفاده کنند.

تدوین و انتشار گلچینی از خاطرات دانشجویان پس از بازگشت از اردوهای راهیان نور و تجمیع برنامه سفرهای دانشجویی همه تشکل ها به مناطق عملیاتی دفاع مقدس در قالب راهیان نور از دیگر نکاتی بود که وزیر علوم بر آن تاکید کرد.

در ادامه این نشست، حکم انتصاب دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان فرمانده قرارگاه ملی راهیان نور دانشجویی شهید علم الهدی از سوی سردار بهمن کارگر، رئیس ستاد ملی راهیان نور کشور توسط سردار علی فضلی به وی اهدا شد.