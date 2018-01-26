استفاده از طب بازسازی برای درمان آرتروز

دکتر علیرضا پیشگاهی در حاشیه همایش بررسی جدیدترین متدهای درمان آرتروز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: جامعه ما با موج جمعیتی در دهه ۶۰ رو به رو بوده است که این جمعیت در ابتدای میانسالی و در بازه ۳۰ الی ۴۰ سالگی هستند و در ۲۰ سال اینده این موج جمعیتی به دوران سالمندی خواهد رسید.

وی افزود: یکی از بیماری هایی که جوامع پیر با آن مواجه هستند و ایران نیز طی ۲۰ سال آینده با آن رو به رو خواهد شد بیماری آرتروز است. آرتروز یک بیماری پیش رونده و تخریبی است که بر اثر پدیده پیری رخ می دهد و به مرور زمان باعث از بین رفتن غضروف مفصل می شود و در نتیجه بیمار از زندگی عادی باز خواهد ماند.

این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اظهار کرد: با درمان های فعلی این بیماری تخریبی متوقف نخواهد شد و این درمان ها صرفا تسکین دهنده هستند و تنها کاری که ما پزشکان برای بیماران آرتروز انجام می دهیم این است که کیفیت زندگی بیمار را بهتر کنیم. با استفاده از داروهای تسکین دهنده یا فیزیوتراپی سعی در افزایش کیفیت زندگی بیمار داریم.

پیشگاهی با اشاره به تجویز عصا، واکر و یا کفش های طبی برای بیماران گفت: این درمانها صرفا سبب می شود که کیفیت زندگی بیمار افزایش یابد اما نمی توانیم روند بیماری را متوقف کنیم.

وی ادامه داد: در سال های اخیر علم پزشکی به سمت طب بازسازی روی آورده است که هدف آن بررسی پروسه های طبیعی بدن و به تعویق انداختن پیری و سالمندی است و یکی از کاربردهای این علم در بیماری های اسکلتی عضلانی است.

این متخصص طب فیزیکی با اشاره به طب بازسازی گفت: اکنون روش های جدیدی مانند ارتوکین هستند که در آن مولکول هایی که باعث تخریب بافت غضروف می شود، محصور کرده و روند پیشروی و تخریب را متوقف می کند و یا آن را کند می کند. به طوری که بیماری که در گذشته ظرف ۱۵ سال نیازمند جراحی مفصل بود با این روش بیش از ۳۰ سال می تواند با بیماری آرتروز زندگی کند. علم بازسازی به کند کردن و به تعویق انداختن مولکول های تخریبی کمک می کند.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: شیوع آرتروز در جمعیت ۵۰ سال به بالا دیده می شود، مهمترین علت این بیماری پیری عنوان شده است اما سبک زندگی نامناسب ریسک ابتلا به این بیماری را در سنین جوانی بالا می برد.