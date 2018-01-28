همایش ملی گروس شناسی در شهرستان بیجار برگزار می شود

امید ورزنده در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: نخستین همایش ملی گروس‌شناسی به منظور واکاوی تاریخ، فرهنگ و ادبیات گروس و بررسی بسترها و راهکارهای توسعه آن در روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه سال ۹۷ در بیجار برگزار می‌شود.

وی به محورهای این همایش اشاره کرد و اظهارداشت: محور تاریخی و باستان شناسی که شامل موضوعات گروس در دوره های مختلف تاریخی، نقش گروس در تاریخ سیاسی-اجتماعی کردستان ایران، مفاخر گروس، مطالعات و کاوش های باستان شناسی است.

وی دومین محور این همایش را فرهنگی خواند و اظهارداشت: موضوعات این محور هم شامل هنر و معماری، صنایع دستی ،فرش بیجار و برند سازی جهانی، گویش گروسی، اماکن مذهبی و زیارت گاه ها، دین و دیانت، جلوه های همبستگی در گروس،فرهنگ ، فولکلور و ادبیات عامه، قابلیت ها وظرفیت های گردشگری و راهکارهای توسعه فرهنگی است.

رییس مرکز کردستان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ادامه داد: عناوین موضوعات محور اجتماعی این همایش هم شامل اقشار و طبقات اجتماعی، مردم شناسی، سبک زندگی، آسیب شناسی پدیده مهاجرت و کاهش جمعیت در منطقه‌ گروس و راهکارهای توسعه اجتماعی است.

ورزنده موضوعات محور محیط زیست و جغرافیا را شامل کوه ها و دشت ها، اقلیم، حیات وحش و مناطق حفاظت شده، آب، ظرفیت ها و تهدیدهای زیست محیطی ذکر کرد و افزود: بازار و تجارت، اقتصاد کشاورزی، اقتصاد دام ، صنایع و معادن و راهکارهای توسعه اقتصادی منطقه از موضوعات محور اقتصادی این همایش است.

وی مهلت ارسال مقالات را تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۹۷ به وب سایت http://research.iausdj.ac.ir ذکر کرد و گفت: علاقمندان به شرکت در این همایش در صورتیکه سوالاتی داشتند می توانند با شماره تلفن دبیرخانه علمی همایش ۰۸۷۳۳۲۸۲۶۰۳ تماس حاصل کنند.