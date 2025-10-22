به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا خضری پیش از ظهر چهارشنبه در اولین همایش مطالعات ملی گروس که در دانشگاه کردستان برگزار شد، با اشاره به بحران مهاجرت در شهرستان بیجار گفت: برای بازگرداندن جمعیت به بیجار، باید برنامه‌ای جامع و متناسب با نیازهای روز و ویژگی‌های منطقه‌ای تدوین و اجرا شود.

وی با تأکید بر اینکه مهاجرت گسترده از بیجار طی سال‌های اخیر، آسیب‌های متعددی به این شهرستان وارد کرده، اظهار کرد: در شرایط طبیعی، بیجار باید امروز میزبان حدود ۵۰۰ هزار نفر جمعیت می‌بود، اما بر اساس آخرین آمار، تنها حدود ۱۰۰ هزار نفر در این شهرستان زندگی می‌کنند و امیدواریم این رقم باز هم کاهش نیابد.

مشاور وزیر علوم، با تأکید بر جذاب‌سازی شهرستان برای ساکنان و مهاجران بالقوه، افزود: بیجار باید از نظر زیرساختی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به منطقه‌ای دلربا و امیدآفرین تبدیل شود و تنها در این صورت می‌توان شاهد بازگشت جمعیت و رونق دوباره بود.

حمایت از صنایع و کشاورزی، راهی برای توسعه

خضری با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده شهرستان در حوزه صنعت و کشاورزی گفت: اگرچه در دولت‌های مختلف تلاش‌هایی برای حمایت از تولید انجام شده، اما این اقدامات کافی نبوده است و بیجار برای توسعه به حمایت واقعی از صنایع کوچک، متوسط و بزرگ نیاز دارد.

وی مکانیزه‌سازی کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی، و ایجاد کارگاه‌های فرآوری محصولات کشاورزی را از جمله راهکارهای مؤثر در رشد اقتصادی منطقه برشمرد و گفت: توسعه صنایع بسته‌بندی و فرآوری، نه تنها ارزش افزوده بیشتری برای محصولات کشاورزی ایجاد می‌کند، بلکه می‌تواند اشتغال‌زایی قابل توجهی در منطقه به دنبال داشته باشد.

توجه به میراث فرهنگی و ظرفیت گردشگری

مشاور وزیر علوم در ادامه سخنانش، زبان، فرهنگ و میراث تاریخی بیجار را منحصر به فرد دانست و تصریح کرد: زبان مردم بیجار، زبان یگانه‌ای است که در هیچ جای دیگر دنیا یافت نمی‌شود و برای ثبت و حفظ این میراث فرهنگی باید تلاش کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری شهرستان اظهار کرد: بیجار زیست‌بومی غنی برای طبیعت‌گردی، کوهنوردی و فعالیت‌های اکوتوریستی است و تنوع گونه‌های جانوری و گیاهی، به همراه ویژگی‌های فرهنگی خاص این سرزمین، می‌تواند آن را به یکی از مقاصد گردشگری کشور تبدیل کند.

خضری در ادامه، ایجاد خط راه‌آهن و بازارچه مرزی در بیجار را از عوامل مهم توسعه‌ای برشمرد و گفت: راه‌اندازی بازارچه مرزی به معنای رقابت با بانه، سردشت یا مریوان نیست؛ بلکه می‌تواند به شکل مکمل، سهمی از بازار تجارت مرزی را به بیجار اختصاص دهد.

وی همچنین یادآور شد: برای تحقق توسعه متوازن، باید نگاه ملی و منطقه‌ای به زیرساخت‌های حمل‌ونقل در بیجار داشت و افزود: زیرساخت ریلی می‌تواند نقش کلیدی در اتصال بیجار به کریدورهای اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری ایفا کند.

عبور از سیاست‌زدگی نیاز توسعه منطقه‌ای

مشاور وزیر علوم در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت پرهیز از سیاست‌زدگی و شعارگرایی، گفت: باید مصالح و منافع ملی و منطقه‌ای را در اولویت قرار دهیم و با نگاه تخصصی و فرابخشی به توسعه بیجار بپردازیم.

وی همچنین بر اهمیت برگزاری همایش‌های علمی و فرهنگی همچون مطالعات ملی گروس تأکید کرد و افزود: این همایش به پاسداشت تاریخ کهن و فرهنگ اصیل منطقه گروس برگزار می‌شود و دیاری که مفاخر بزرگی همچون امیرنظام گروسی و فاضل‌خان گروسی را به کشور تقدیم کرده است.