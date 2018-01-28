به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کرباسیان در مراسم پنجاه سالگی بازار سرمایه ایران گفت: به ازای افزایش ده واحد در شاخص توسعه بازار سرمایه، نیم واحد درصد تولید سرانه داخلی افزایش می یابد، پس هر چقدر بتوان بازار سرمایه را ده واحد افزایش داد، در رشد اقتصادی اثرگذار خواهیم بود و امیدواریم بازار سهام و سرمایه، در ارتباط با رشد اقتصادی که مورد هدف دولت است، کمک کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: رشد اقتصادی امسال به ۶.۵ درصد رسید و البته رشد هشت درصدی هم دور از دسترس نیست، البته امیدواریم با مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران و هدایت سرمایه‌ها به بخش مولد بتوانیم رشد مناسبی را تجربه کنیم.

وی با اشاره به قانون اوراق بهادار ایران و نیز قانون توسعه ابزارها و نهادهای جدید در بازار سرمایه گفت: نهادهایی در این راستا ایجاد شده اند که نمونه آنها شرکتهای تامین سرمایه، مشاوران سرمایه گذاری، سبدگردان ها و پردازشگران اطلاعات مالی هستند؛ ضمن اینکه صندوق تثبیت سرمایه نیز در این ماههای گذشته، اثر مهمی را در ثبات بازار به عهده داشته است.

به گفته کرباسیان، نهادهای جدید به توسعه بازار سرمایه و بورس کمک کرده است؛ ضمن اینکه ابزارهای مالی نیز با کمک کمیته فقهی بورس گسترش یافته است؛ ضمن اینکه اوراق مرابحه و صکوک و استصناع نیز بوجود آمده که امیدواریم تنوع خوبی ایجاد کند؛ ضمن اینکه تفاهم نامه های امضا شده در زمینه استارتاپ ها نیز می تواند به شکوفایی بورس منجر شده و منابع مالی لازم را نیز از طریق بورس به دست آورند.

وی تنوع در ابزارهای مالی و بازار سرمایه را خواسته جدی دولت دانست و خاطرنشان کرد: با معافیت مالیاتی که در بازار سرمایه وجود دارد، بورس می تواند رشد خوبی را تجربه کند؛ ضمن اینکه میزان تامین مالی از بازار سرمایه طی یازده سال گذشته بیش از ۱۲ برابر شده است و رقم از ۴۲ هزار میلیارد ریال در سال ۸۶ به بیش از ۵۲۲ هزار میلیارد ریال در سال ۹۵ رسیده است.

کرباسیان گفت: سهم بازار سرمایه در تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری از کل تشکیل سرمایه ثابت کشور از ۶ درصد در سال ۹۱ به ۲۰ درصد در پایان سال ۹۵ افزایش یافته و رشد بازار سرمایه و رشد شاخص بورس تهران از منفی ۲۲ درصد در سال ۸۴ به مثبت ۱۲ درصد در نیمه اول امسال رسیده است؛ اکنون بازار سرمایه ایران در منطقه رتبه برنز را دارد و جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

وزیر اقتصاد در رابطه با بازدهی بازار سهام در سالهای اخیر، گفت: به رغم فراز و فرودهای شاخص، کل روند مثبت به چشم می خورد و روند همواره صعودی بوده است. بنابراین برای کسانی که به سرمایه گذاری بلندمدت توجه دارند، می تواند این بازار جذاب باشد.

وی یکی از محورها ابلاغی از سوی رئیس جمهور را به وزرا، در زمینه بازار سرمایه و بورس دانست و گفت: دو راهبرد ظرفیت سازی برای توسعه بازار سرمایه و تسهیل فرآیند جذب منابع خارجی از طریق بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم در طول دولت دوازدهم، کار را به نتیجه برسانیم.

این عضو کابینه دوازدهم خاطرنشان کرد: فضای مثبتی که ایجاد شده و نزدیک به ۶۰۰ واحد شاخص را جابجا کرده است، باید افزایش یابد، ضمن اینکه بیمه ها را در حال واگذاری داریم و بنابراین اگر مال دیگری هست که در اختیار وزارت اقتصاد است، آماده واگذاری هستم، ضمن اینکه سازمان خصوصی سازی نیز به صورت جدی قرار است کار را دنبال کند.

وی اظهار داشت: بانکها با دستور اکید رئیس جمهور، اقدام به واگذاری اموال خود کرده اند، ضمن اینکه این واگذاریها، بعد از تنفسی که دارند، باید به بازار عرضه شود و اکنون نیز فرصت همین کار است و بنابراین بهترین مکان عرضه نیز بورس است و به بانکها این پیام را می دهیم که ضرورت زمانی واگذاری ها در بورس اکنون است.

کرباسیان گفت: رئیس جمهور به سایر دستگاههای دولتی ابلاغ کرده است که کار خصوصی سازی را با جدیت پیگیری نمایند و سازمان خصوصی سازی نیز باید کمیته پذیرش خود را فعال تر کند.

وی افزود: رتبه اعتباری ایران مناسب تر شده که نرخ بیمه ها را هم کاهش خواهد داد، ضمن اینکه رویکرد مثبت به اقتصاد ایران نیز آغاز شده است؛ بنابراین امیدواریم سازمان بورس این کار را به طور جدی دنبال کند که بتواند جذب سرمایه خارجی بیشتری داشته باشد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: به کارگیری روش انتشار اوراق بهادار برای تامین مالی بنگاههای اقتصادی کشور است که به نظر می رسد که هنوز بنگاهها از این روش کم استفاده می کنند، در حالیکه در سال ۱۰ هزار میلیارد تومان زمینه انتشار اوراق داریم که تنها هزار میلیارد تومان آن استفاده می شود؛ بنابراین فشار نباید عمدتا به سمت سیستم بانکی برود.

این عضو کابینه دوازدهم افزود: تقویت زیرساختهای فناوری اطلاعات در بازار سرمایه نیز امری مهم به شمار می رود که امیدواریم با به روز آوری نرم افزارها این کار سرعت گیرد؛ ضمن اینکه الزام شرکتها بر تهیه صورتهای مالی IFRS نیز باید به جدیت پیگیری شود؛ در این راستا تنها جایی که می تواند تحقق ۱۰۰ درصدی یابد، در بورس است که باید در اولویت قرار گیرد. این به جذب سرمایه خارجی و داخلی کمک خواهد کرد.

وی با تقدیر از سازمان بورس نسبت به مدیریت اوراق بدهی خاطرنشان کرد: اکنون تنزیل اوراق به ۱۷ درصد رسیده، در حالیکه در روزهای آغازین طرح، نرخ روی ۴۰ درصد بود؛ ضمن اینکه اوراق بانکها نیز باید به بورس بیاید.

کرباسیان با بیان اینکه از بورس خواسته شده تا آیین نامه حاکمیت شرکتی را تدوین کرده و به وزارت اقتصاد ارسال کند، تصریح کرد: تفکیک هیات مدیره از مدیرعامل، هیات عامل، نحوه اطلاع رسانی و شفافیت باید در قالب این آیین نامه دیده شود.

وی با بیان اینکه طی هفته های گذشته سرمایه صندوق تثبیت سرمایه نیز اصلاح شده است که بر این اساس قصد افزایش سرمایه داریم، گفت: تنوع بخشی یکی از اصول مهم عملکرد بورس است که به نظر می رسد که هنوز جای کار وجود دارد و باید تنوع بخشی به ابزارهای جدید صورت گیرد.