سفر رئیس جمهور ۲ روزه شد/نمایندگان کرمان روحانی را همراهی می کنند

یحیی کمالی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیانیه مجمع نمایندگان استان کرمان مبنی بر همراهی نکردن رئیس جمهور در سفر به این استان اظهار کرد: این بیانیه منجر به تشکیل جلسه ای با حضور استاندار کرمان و مجمع نمایندگان این استان طی ظهر امروز در تهران شد.

وی ادامه داد: در این جلسه نمایندگان نظرات، اولویت ها و مشکلات حوزه های انتخابیه خود را اعلام کردند و در نهایت مقرر شد استاندار کرمان جمع بندی نکات مطرح شده را در جلسه ای که ساعت چهار عصر امروز با حضور رئیس جمهور برگزار می شود اعلام کند.

کمالی پور با اشاره به اینکه مقرر شده است که اولویت های مطرح شده از سوی مجمع نمایندگان استان کرمان در دستور کار دولت قرار گیرد، افزود: بر این اساس نمایندگان رئیس جمهور با توجه به نیازها و شرایط مناطق مختلف استان کرمان در شهرستان های استان حضور پیدا می کنند.

اعلام دغدغه های نمایندگان استان کرمان به رئیس جمهور

وی با اشاره به اینکه در این جلسه استاندار کرمان و مجمع نمایندگان به توافق رسیدند، عنوان کرد: استاندار کرمان قول داده است که نتایج این جمع بندی در جلسه امروز با رئیس جمهور مصوب و اجرایی شود و نمایندگان هم اعلام کردند در صورت اجرایی و عملیاتی شدن خواسته های آنها، رئیس جمهور را در سفر به استان همراهی خواهند کرد.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: استاندار کرمان در این جلسه گزارش کاری در خصوص مصوبات سفر قبل رئیس جمهور ارائه کرد و اعلام شد درصدی از این قول ها عملیاتی شده یا در حال اجراست و تعهد داده شد که هر چه سریعتر قول هایی که در سفرهای قبلی داده شده به اتمام برسد.

وی گفت: قرار بر این شد که در سفر رئیس جمهور به استان کرمان پروژه هایی که مدت ها معطل مانده اند مورد توجه قرار گیرند و پروژه هایی جدید هم در صورتی معرفی شوند که بودجه لازم چه در قالب فاینانس و چه در قالب بودجه های ملی و استانی برای آنها در نظر گرفته شود.

رئیس جمهور آخر هفته جاری مهمان دیار کریمان

کمالی پور با اشاره به اینکه جزئیات سفر رئیس جمهور هنوز قطعی نشده است، افزود: در حال حاضر زمان سفر رئیس جمهور به استان کرمان پنجشنبه و جمعه هفته جاری اعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه رئیس جمهور پنجشنبه در شهر کرمان حضور خواهد داشت، گفت: جلسه شورای اداری استان کرمان پنجشنبه شب با حضور رئیس جمهور برگزار می شود.

کمالی پور عنوان کرد: رئیس جمهور در ادامه سفر دو روزه خود به استان کرمان روز جمعه راهی سیرجان می شود و بعد از افتتاح چندین پروژه به سفر خود به این استان پایان داده و راهی تهران می شود.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان کرمان با اعلام اینکه اکثریت کابینه دولت رئیس جمهور را در سفر به استان کرمان همراهی می کنند، گفت: در جلسه ای که امروز استاندار کرمان با رئیس جمهور داشت جزئیات بیشتر این سفر مشخص و خبرهای تکمیلی اعلام می شود.

گفتی است؛ پیش از این اعلام شده بود مجمع نمایندگان استان کرمان رئیس جمهور را در سفر به استان کرمان به دلیل عملکرد ضعیف در رفع مشکلات مردم همراهی نخواهند کرد.