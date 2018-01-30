به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز سهشنبه پس از این که هجوم به فروش سهام اپل، والاستریت را زمین زد، سهام آسیایی از رکوردهای خود عقبنشینی کردند. در همین حال، با اوج گرفتن سود اوراق خزانهداری آمریکا که به بالاترین مقادیر ۴ ساله خود نزدیک شدند، دلار تقویت شد.
گستردهترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه در خارج ژاپنِ اماسسیآی که در روز قبل به بالاترین میزان تاریخ خود رسیده بود، ۰.۵ درصد افت کرد.
سهام استرالیا ۰.۴ درصد از ارزش خود را از دست داد، کوسپی کرهجنوبی ۰.۱ درصد و نیکی ژاپن ۰.۷ درصد افت کردند.
هانگسنگ در هنگکنگ دچار لغزشی ۰.۲ درصدی شد در حالی که شاخص شانگهای چین هم ۰.۳ درصد پایین آمد.
حالوهوای نه چندان خوب بازارهای آسیایی با جهتگیری آنها از نتایج ضعیف دیشب والاستریت حاصل شد. بازارهای والاستریت تا به اینجای امسال با سوددهی مداوم خود به لطف رشد اقتصادی قدرتمند جهان، باعث تقویت درآمد شرکتها و ارزیابی بالاتر سهام آنها شدهاند.
روز دوشنبه تحت تاثیر سقوط قیمت سهام اپل، سهام آمریکا از مقادیر رکوردی خود پایین آمد و شاخص داو و اساندپی بدترین سقوط یک روزه خود در طول بیش از ۵ ماه را ثبت کردند.
با بالا رفتن سود اوراق خزانهداری آمریکا، شاخص دلار در برابر سبد ارزهای مهم جهان ۰.۲ درصد بالا آمد و به ۸۹.۴۷۰ رسید. دلار شب قبل از پایینترین مقدار ۳ ماهه ۸۸.۴۳۸ خود که در روز جمعه ثبت کرده بود بازگشت.
دلار در برابر ین ۰.۲ درصد بالا آمد و به نرخ ۱۰۹.۱۱۰ ین در برابر هر دلار رسید. دلار در روز جمعه نرخ ۱۰۸.۲۸۰ ین در برابر هر دلار را ثبت کرده بود که پایینترین نرخ چهار ماهه آن است.
به دنبال اظهارات بانک مرکزی اروپا که به گمانهزنیها در این مورد افزود که با بهبود چشمانداز اقتصادی جهان، بانکهای مرکزی برنامههای محرک مالی خود را کاهش خواهند داد، اوراق ۱۰ ساله خزانهداری آمریکا از ۲.۷۰ درصد فراتر رفت که بالاترین میزان آن از آوریل ۲۰۱۴ تا کنون است.
قیمت خرید نقدی طلا (اسپاتگلد) تحت فشار قدرت گرفتن دلار، به ۱۳۳۴.۵۰ دلار برای هر اونس رسید که پایینترین میزان آن از ۲۳ ژانویه تا کنون است. این فلز گرانبها هفته گذشته به رکورد ۱۳۶۶.۰۶ دلار هم رسید که بالاترین قیمت آن از آگوست ۲۰۱۶ تا کنون است.
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