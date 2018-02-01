به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی در مراسم آغاز دهه فجر استان یزد با تبریک سی و نهمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، پروژههای قابلافتتاح در ایامالله دهه فجر سال ۹۶ استان یزد و میزان سرمایهگذاری و اعتبار آن را تشریح کرد.
وی بابیان اینکه ۶۳۵ پروژه شهری و روستایی در سطح استان یزد در این ایام بهرهبرداری خواهد شد، ادامه داد: این پروژهها بااعتباری بالغبر ۲ هزار و ۲۰۰میلیارد تومان که از سوی دولت و بخش خصوصی تأمینشده، به بهرهبرداری میرسد.
استاندار یزد خاطرنشان کرد: در دهه فجر امسال ۳۰۴ پروژه در شهرهای استان و ۳۳۱ پروژه در روستاهای استان به بهرهبرداری میرسد.
زمانی قمی تعداد پروژههای دولتی را ۵۱۵ پروژه اعلام کرد و بیان داشت: ۱۲۰ پروژه نیز از سوی بخش خصوصی اجرایی و عملیاتی شده است.
وی با بیان اینکه این پروژهها در حوزه عمرانی، کشاورزی، مخابراتی، بهداشتی، فرهنگی، گردشگری، دامداری، صنعتی و انرژی است، عنوان کرد: ۱۹ پروژه در ابرکوه، ۶۶ پروژه در اردکان، ۵۰ پروژه در اشکذر، ۶۳ پروژه در بافق، ۱۶ پروژه در بهاباد، ۱۱۲ پروژه در تفت، ۳۰ پروژه در خاتم، ۳۲ پروژه در مهریز، ۷۴ پروژه در میبد و ۱۷۳ پروژه در شهرستان یزد بهرهبرداری خواهد شد.
زمانی قمی با اشاره به اینکه در تمام شهرستانها پروژههایی در حوزه عمرانی و کشاورزی با رویکرد اشتغالزایی ایجاد شده است، اظهار داشت: در مجموع ۳۱۴ پروژه عمرانی، ۴۳ پروژه کشاورزی، ۴۸ پروژه مخابراتی، ۱۷ پروژه بهداشتی، ۲۰ پروژه فرهنگی، ۱۲۳ پروژه در حوزه انرژی، ۲۱ پروژه گردشگری، ۷ پروژه دامداری و ۴۲ پروژه صنعتی در استان به بهرهبرداری خواهد رسید.
استاندار یزد تصریح کرد: با بهرهبرداری از این پروژهها ۳ هزار و ۱۹۲ نفر در سطح استان مشغول به کار خواهند شد.
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