به گزارش خبرگزاری مهر، هادی سبزواری با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری المپیاد ورزشهای همگانی در همدان اظهار داشت: نخستین دوره المپیاد ورزشهای همگانی با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان، هیئت ورزشهای همگانی و چند هیئت ورزشی همزمان در استانهمدان برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این المپیاد ورزشکاران در ۸ رشته طناب زنی، دارت، شوت، روپایی، طنابکشی، بسکتبال، والیبال، داژبال و پنالتی هدفمند بهصورت مشترک و دو رشته انتخابی بومی محلی با همکاری هیئتهای ورزشی مربوطه از جمله هیئت ورزشهای همگانی، انجمنهای ورزشی، ورزش روستایی و بازیهای بومی محلی، والیبال، بسکتبال و فوتبال به رقابت میپردازند.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی استانهمدان بابیان اینکه هدف از برگزاری این المپیاد ترویج ورزش همگانی، مشارکت مردم سراسر کشور در ورزش، توجه به سلامت اجتماعی و ایجاد شور و رقابت بین ورزشکاران است، گفت: در این المپیاد همه شهرستانهای استان مشارکت و فعالیت خواهند داشت.
سبزواری خاطرنشان کرد: همچنین به مناسبت ایام مبارک دهه فجر همایشهای پیادهروی خانوادگی آدینه در سراسر استان برگزار میشود.
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