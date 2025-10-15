سبزواری: توسعه ورزش همگانی بدون مشارکت ادارات ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هادی سبزواری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای تربیتبدنی و ورزش استان با اشاره به اجرای بیش از ۴۵۰ جشنواره، پویش و همایش ورزشی در طول سال جاری اظهار کرد: با وجود توسعه فعالیتهای همگانی در سطح استان و آموزش صدها مربی و داور، ورزش کارکنان دستگاههای اجرایی هنوز به شکل جدی دنبال نمیشود.
وی بر ضرورت حمایت رسانهای از فعالیتهای ورزش همگانی تأکید کرد و گفت: این حوزه نیازمند اطلاعرسانی گسترده و همراهی رسانههاست تا برنامههای انجامشده در سطح استان مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد.
رئیس هیئت ورزشهای همگانی استان همدان در ادامه از عدم واگذاری سالنهای ورزشی ادارات به مردم انتقاد کرد و افزود: توسعه ورزش همگانی بدون دسترسی آسان و عادلانه شهروندان به امکانات ورزشی امکانپذیر نیست و لازم است دستگاهها در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.
سبزواری خاطرنشان کرد: همراهی مردم و استمرار برنامههای همگانی، نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی و افزایش نشاط اجتماعی دارد و همدان در مسیر تبدیل شدن به الگویی پایدار در زمینه ورزش همگانی و سلامت اجتماعی قرار گرفته است.
نظر شما