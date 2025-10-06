تسهیل اعزام ورزشکاران همدان با صدور رایگان گواهی صحت و سلامت

یوسف خدرویسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ارزیابی سلامت جسمانی ورزشکاران قبل از حضور در رقابتهای ملی اظهار کرد: با هماهنگیهای صورتگرفته میان ادارهکل ورزش و جوانان همدان و هیئت پزشکی ورزشی، همه ورزشکاران منتخب استان میتوانند بدون پرداخت هیچگونه هزینهای، معاینات کامل پزشکی را انجام داده و گواهی سلامت مورد نیاز برای شرکت در المپیاد را دریافت کنند.
وی این طرح را اقدامی حمایتی برای ورزشکاران نوجوان و مستعد استان دانست و افزود: هزینههای اعزام به رقابتهای ملی در سالهای اخیر برای خانوادهها و هیئتهای ورزشی افزایش یافته و ما تلاش داریم با ارائه خدمات رایگان پزشکی، بخشی از فشار مالی را کاهش دهیم و شرایطی برابر برای همه ورزشکاران فراهم کنیم.
خدرویسی با تاکید بر اینکه المپیاد استعدادهای برتر کشور یکی از مهمترین رویدادهای ملی برای کشف و معرفی نسل آینده قهرمانان ورزشی است، تصریح کرد: شرکت در این رقابتها مستلزم آمادگی کامل جسمی و روانی است و صدور گواهی صحت و سلامت پیش از اعزام، علاوه بر تضمین ایمنی ورزشکاران، سطح فنی مسابقات را نیز ارتقا میدهد.
معاون توسعه ورزش ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان همچنین از همکاری پزشکان متخصص ورزشی برای اجرای این طرح خبر داد و گفت: هیأت پزشکی ورزشی استان، بهترین امکانات تشخیصی و مشاورهای را در اختیار ورزشکاران قرار میدهد تا آنان با نگاهی حرفهای و علمی وارد این رویداد شوند.
وی یادآور شد: المپیاد استعدادهای برتر، فرصتی بینظیر برای معرفی قابلیتهای ورزشی استانهاست و همدان با برخورداری از سرمایه انسانی جوان و توانمند، میتواند در رشتههای مختلف ورزشی، جایگاه بالاتری در سطح کشور کسب کند.
