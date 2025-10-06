  1. استانها
تسهیل اعزام ورزشکاران همدان با صدور رایگان گواهی صحت و سلامت

همدان- معاون اداره کل ورزش و جوانان همدان گفت: به منظور تسهیل روند اعزام ورزشکاران همدانی به المپیاد استعدادهای برتر کشور، گواهی صحت و سلامت شرکت‌کنندگان منتخب به صورت رایگان صادر می‌شود.

یوسف خدرویسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت ارزیابی سلامت جسمانی ورزشکاران قبل از حضور در رقابت‌های ملی اظهار کرد: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان اداره‌کل ورزش و جوانان همدان و هیئت پزشکی ورزشی، همه ورزشکاران منتخب استان می‌توانند بدون پرداخت هیچ‌گونه هزینه‌ای، معاینات کامل پزشکی را انجام داده و گواهی سلامت مورد نیاز برای شرکت در المپیاد را دریافت کنند.

وی این طرح را اقدامی حمایتی برای ورزشکاران نوجوان و مستعد استان دانست و افزود: هزینه‌های اعزام به رقابت‌های ملی در سال‌های اخیر برای خانواده‌ها و هیئت‌های ورزشی افزایش یافته و ما تلاش داریم با ارائه خدمات رایگان پزشکی، بخشی از فشار مالی را کاهش دهیم و شرایطی برابر برای همه ورزشکاران فراهم کنیم.

خدرویسی با تاکید بر اینکه المپیاد استعدادهای برتر کشور یکی از مهمترین رویدادهای ملی برای کشف و معرفی نسل آینده قهرمانان ورزشی است، تصریح کرد: شرکت در این رقابت‌ها مستلزم آمادگی کامل جسمی و روانی است و صدور گواهی صحت و سلامت پیش از اعزام، علاوه بر تضمین ایمنی ورزشکاران، سطح فنی مسابقات را نیز ارتقا می‌دهد.

معاون توسعه ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان استان همدان همچنین از همکاری پزشکان متخصص ورزشی برای اجرای این طرح خبر داد و گفت: هیأت پزشکی ورزشی استان، بهترین امکانات تشخیصی و مشاوره‌ای را در اختیار ورزشکاران قرار می‌دهد تا آنان با نگاهی حرفه‌ای و علمی وارد این رویداد شوند.

وی یادآور شد: المپیاد استعدادهای برتر، فرصتی بی‌نظیر برای معرفی قابلیت‌های ورزشی استان‌هاست و همدان با برخورداری از سرمایه انسانی جوان و توانمند، می‌تواند در رشته‌های مختلف ورزشی، جایگاه بالاتری در سطح کشور کسب کند.

