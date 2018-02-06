داروسازان ایران گردهم می آیند/ بررسی چالش های دارویی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید فرشاد حسینی شیرازی دبیر اولین همایش داروسازی نوین با اعلام اینکه اولین همایش داروسازی نوین از ۱۸ تا ۲۰ بهمن ۹۶ در مرکز همایش های رازی برگزار می شود، گفت: قرار است در این کنگره آخرین دستاوردهای داروسازی نوین توسط میهمانان داخلی و خارجی ارائه شود.

رئیس مرکز تحقیقات دارویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: قائم مقام انجمن بین المللی داروسازان آلمان و انگلیس، رئیس کمیته اخلاق داروسازی WHOاز استرالیا، رئیس اداره دارویی قزاقزستان و دانشکده داروسازی اَلماتی، مدیرگروه اقتصاد دارویی دانشگاه مسکو از جمله مهمانان خارجی این کنگره هستند. همچنین هیأت مدیره انجمن‌های علمی دارویی کشور، هیأت مدیره سندیکای دارویی کشور، بورد تخصصی آموزش داروسازی وزارت بهداشت و معاونین غذا و داروی کشور، تشکل‌های دانشجویان دانشکده‌های داروسازی کشور و همه افرادی که مقالات آنها پذیرفته شده در این کنگره حضور خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: اولین همایش داروسازی نوین فرصتی را فراهم خواهد آورد تا ضمن بیان مسائل اقتصادی مرتبط با دارو، روابط واحدهای تولید، توزیع و پخش با سازمان‌های دولتی نیز فراهم شود.

حسینی شیرازی یادآور شد: بیان چالش‌های آموزش داروسازی در سطوح عمومی و تخصصی و چالش‌های اقتصاد و بازاریابی دارو در سطح داخل کشور و بین الملل مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.

وی از برپایی ۳۶ کارگاه آموزشی و پژوهشی در خلال برگزاری کنگره خبر داد و افزود: تعدادی از این کارگاه ها دارای امتیاز بازآموزی خواهند بود.

حسینی شیرازی با اشاره به تعدد انجمن های علمی داروسازی کشور که مسائلی را ایجاد کرده است، تاکید کرد: قرار است در این کنگره اولین مجمع انجمن های علمی داروسازی شکل بگیرد.

وی با اشاره به نقش صنعت و دانشگاه در حوزه داروسازی تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم بین صنعت و دانشگاه ارتباط قوی تری ایجاد کنیم، می بایست حوزه های ارتباطی انطباق دهنده ایجاد شود تا بتوان صحبت های رودررو بین صنعت و دانشگاه را فراهم آورد.