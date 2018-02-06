به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، وب‌سایت شابش فعالیت خود را در سال ۱۳۹۴ با تیمی حرفه‌ای و خلاق با هدف ایجاد تحول در بازار سنتی مسکن آغاز کرد. در بهمن‌ماه امسال این وب‌سایت با بیش از ۲ هزار آژانس املاک و ۱۰ هزار مشاور در حال تبدیل شدن به مرجع اصلی تخصصی آنلاین ملک است و آگهی‌های خرید آپارتمان و رهن و اجاره آپارتمان را منتشر می‌کند.

یکی از سنتی‌ترین کسب و کارهای کشور صنف مشاورین املاک هستند و استفاده از تکنولوژی در ابتدا به کندی صورت می‌گرفت ولی با افزایش آشنایی و فرهنگسازی که سایت شابش در این ۳ سال اخیر انجام داده، این باور و آگاهی در آژانس‌های املاک بوجود آمده که تغییر اجتناب ناپذیر است و بیشتر آنها روش‌های مدرن را جهت رونق کسب و کار خود در پیش گرفته‌اند.

به گفته شهریار هژبر مدیرعامل شابش، چیزی که شابش را نسبت به هر وب‌سایت و اپلیکیشن دیگر متمایز می‌کند، کیفیت آگهی‌ها و خدمات آن است.

وی تاکید کرد: دسترسی مردم به آگهی‌های با کیفیت دارای عکس، قیمت و توضیحات کامل می‌تواند مردم را در بزرگترین تصمیم زندگی‌شان که خرید خانه هستند، کمک کند.

مدیرعامل شابش اضافه کرد: هر کس در شابش می‌تواند با رجوع به صفحه آگهی‌های املاک روی نقشه اطلاعات دقیق محله‌ها (بیمارستان، پارک، مراکز خرید، مدرسه، دانشگاه، مترو، پمپ بنزین و .....) را بررسی کند که می‌تواند تاثیر به‌سزایی در گرفتن تصمیم داشته باشد.

وی ادامه داد: در موارد زیادی رویت شده که شما نمی‌توانید قیمت واقعی یک ملک را به‌دست آورید و یا دنبال ملکی در محله ایده آل خود هستید ولی از صحت قیمت‌های آن محله اطلاع ندارید. شابش کمک می‌کند تا شما از قیمت‌های واقعی املاک فروخته شده اطلاعات کافی را به‌دست آورید. کافی است محله مورد نظر خود را در وب‌سایت یا اپلیکیشن شابش در صفحه املاک فروخته شده جستجو کنید و اطلاعات کامل خود را به‌دست آورید.

هژبر همچنین گفت: کاربران جهت مقایسه و انتخاب ملک خود می‌توانند با مراجعه به‌سایت www.shabesh.com و تلفن تماس ۸۸۷۷۴۰۰۱-۰۲۱ با همکاران ما در تماس باشند.

همچنین برای تسهیل استفاده افراد، نرم افزار تلفن همراه آن از طریق Sib app و Google Play در اختیار کاربران قرار گرفت.