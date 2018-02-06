به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز سهشنبه به گزارشها درباره استقرار سامانه موشکی پیشرفته اسکندر در کالینینگراد واقع در منطقه بالتیک، گفت: اینکه موشکهایمان را کجا مستقر کنیم، به خودمان مربوط است.
البته وی هیچ اظهارنظری مبنی بر تائید صحت این گزارشها ارائه نداد اما گفت: استقرار این تسلیحات یا هر نوع دیگر، همچنین استقرار واحدهای نظامی و امثال آن در خاک روسیه، مسئلهای است که منحصراً در چارچوب حق حاکمیت روسیه گنجانده میشود.
وی ادامه داد: روسیه هرگز کسی را تهدید نکرده و نمیکند. در چارچوب حاکمیت و تمامیت ارضی این حق طبیعی روسیه است و مایه نگرانی دیگران نیست.
این درحالی است که واشنگتن می گوید استقرار چنین سیستمهای موشکی در نزدیکی کشورهای بالتیک و عضو ناتو از جمله لهستان، بی ثبات کننده است.
«ولادیمیر شامانوف» رئیس کمیته دفاعی پارلمان روسیه، روز دوشنبه اعلام کرد سیستم موشکی اسکندر به کالینینگراد فرستاده شده است، اما تعداد این موشک ها و زمان استقرار آنها اعلام نشده است.
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